"Право на образование – не индульгенция": Лисовой высказался о студентах старше 25 лет

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой высказался об обучении студентов старше 25 лет. По его словам, право на образование не должно становиться индульгенцией от обязанности защищать государство.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Лисового на его фейсбук-странице.

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Лисовой высказался о студентах и мобилизации

В пятницу, 20 июня, Оксен Лисовой провел совещание с ректорами высших учебных заведений Львовщины с участием главы области Максима Козицкого и председателя Государственной службы качества образования Украины Руслана Гурака.

По словам министра, во время этого совещания они говорили о фиктивном обучения, в частности в контексте студентов в возрасте 25+.

Четко обозначил: руководители учебных заведений отвечают за тех, кто учится в их учреждениях,

– подчеркнул Лисовой.

Глава МОН добавил, что сейчас нужно обеспечить, чтобы право на образование не становилось "механизмом злоупотреблений".

Это не просто вопрос законности, но и вопрос чести, профессиональной репутации и гражданской ответственности,

– подытожил он.

К слову, в конце мая этого года стало известно, что Кабинет Министров Украины обновил порядок предоставления отсрочки от мобилизации для преподавателей и ученых. Отныне для продления отсрочки необходимо регулярно обращаться в ТЦК.