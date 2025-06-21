Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Лисового на его фейсбук-странице.
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Лисовой высказался о студентах и мобилизации
В пятницу, 20 июня, Оксен Лисовой провел совещание с ректорами высших учебных заведений Львовщины с участием главы области Максима Козицкого и председателя Государственной службы качества образования Украины Руслана Гурака.
По словам министра, во время этого совещания они говорили о фиктивном обучения, в частности в контексте студентов в возрасте 25+.
Четко обозначил: руководители учебных заведений отвечают за тех, кто учится в их учреждениях,
– подчеркнул Лисовой.
Глава МОН добавил, что сейчас нужно обеспечить, чтобы право на образование не становилось "механизмом злоупотреблений".
Это не просто вопрос законности, но и вопрос чести, профессиональной репутации и гражданской ответственности,
– подытожил он.
К слову, в конце мая этого года стало известно, что Кабинет Министров Украины обновил порядок предоставления отсрочки от мобилизации для преподавателей и ученых. Отныне для продления отсрочки необходимо регулярно обращаться в ТЦК.