Получат ли педагоги отсрочку от мобилизации на лето

Правительство Украины согласовало постановление, которое меняет условия предоставления отсрочки от мобилизации для педагогов, работающих не менее чем на 0,75 ставки. Теперь ее продолжительность составляет один год.

Ранее формулировка звучала "до конца учебного года". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

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Что изменится для педагогов

В Министерстве образования и науки Украины объяснили, что ранее отсрочку педагогам предоставляли до завершения учебного года. Это создавало путаницу, поскольку даты завершения обучения в разных учебных заведениях не совпадают.

Теперь отсрочку предоставляют ровно на год, что устраняет неточности в сроках и предотвращает трудности в период летних каникул

– отметили в МОН.

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Как продлить отсрочку

В случае продления мобилизационного периода педагогические работники могут восстановить отсрочку, подав обновленную справку с места работы за неделю до завершения предыдущего срока. Справка должна содержать: подтверждение занимаемой должности и размер доли ставки при оплате труда.

Поэтому педагоги будут иметь отсрочку от мобилизации и на лето.

Изменения позволяют педагогическим работникам сосредоточиться на профессиональной деятельности, одновременно соблюдая требования действующего законодательства, отмечают в МОН.