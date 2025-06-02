Ранее формулировка звучала "до конца учебного года". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

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Что изменится для педагогов

В Министерстве образования и науки Украины объяснили, что ранее отсрочку педагогам предоставляли до завершения учебного года. Это создавало путаницу, поскольку даты завершения обучения в разных учебных заведениях не совпадают.

Теперь отсрочку предоставляют ровно на год, что устраняет неточности в сроках и предотвращает трудности в период летних каникул

– отметили в МОН.

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Как продлить отсрочку

В случае продления мобилизационного периода педагогические работники могут восстановить отсрочку, подав обновленную справку с места работы за неделю до завершения предыдущего срока. Справка должна содержать: подтверждение занимаемой должности и размер доли ставки при оплате труда.

Поэтому педагоги будут иметь отсрочку от мобилизации и на лето.

Изменения позволяют педагогическим работникам сосредоточиться на профессиональной деятельности, одновременно соблюдая требования действующего законодательства, отмечают в МОН.