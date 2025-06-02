Раніше формулювання звучало "до кінця навчального року". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України.
Читайте Кабмін змінив правила відстрочки від мобілізації для викладачів і науковців
Що зміниться для педагогів
У Міністерстві освіти і науки України пояснили, що раніше відстрочення педагогам надавали до завершення навчального року. Це створювало плутанину, оскільки дати завершення навчання в різних закладах освіти не збігаються.
Тепер відстрочення надають рівно на рік, що усуває неточності у термінах і запобігає труднощам у період літніх канікул
– наголосили у МОН.
Дивіться також "Можливі зміни": чи повертаються студенти-чоловіки з навчання за кордоном
Як продовжити відстрочення
У разі продовження мобілізаційного періоду педагогічні працівники можуть поновити відстрочення, подавши оновлену довідку з місця роботи за тиждень до завершення попереднього терміну. Довідка має містити: підтвердження обійманої посади та розмір частки ставки під час оплати праці.
Тож педагоги матимуть відстрочення від мобілізації і на літо.
Зміни дають змогу педагогічним працівникам зосередитися на професійній діяльності, водночас дотримуючись вимог чинного законодавства, зазначають у МОН.
- Ми також інформували, що з 1 вересня 2025 року студенти українських закладів вищої освіти проходитимуть обов'язкову базову загальновійськову підготовку на другому курсі бакалаврату. У МОН розповіли також, чи передбачена така підготовка для магістрантів та аспірантів.