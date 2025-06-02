Раніше формулювання звучало "до кінця навчального року". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України.

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Що зміниться для педагогів

У Міністерстві освіти і науки України пояснили, що раніше відстрочення педагогам надавали до завершення навчального року. Це створювало плутанину, оскільки дати завершення навчання в різних закладах освіти не збігаються.

Тепер відстрочення надають рівно на рік, що усуває неточності у термінах і запобігає труднощам у період літніх канікул

– наголосили у МОН.

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Як продовжити відстрочення

У разі продовження мобілізаційного періоду педагогічні працівники можуть поновити відстрочення, подавши оновлену довідку з місця роботи за тиждень до завершення попереднього терміну. Довідка має містити: підтвердження обійманої посади та розмір частки ставки під час оплати праці.

Тож педагоги матимуть відстрочення від мобілізації і на літо.

Зміни дають змогу педагогічним працівникам зосередитися на професійній діяльності, водночас дотримуючись вимог чинного законодавства, зазначають у МОН.