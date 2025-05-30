Кабмин изменил правила отсрочки от мобилизации для преподавателей и ученых

Кабинет Министров Украины обновил порядок предоставления отсрочки от мобилизации для преподавателей и ученых. Отныне для продления отсрочки необходимо регулярно обращаться в ТЦК.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.

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Изменения в порядке предоставления отсрочки

По словам Мельничука, изменения коснулись процедур предоставления отсрочки педагогическим и научно-педагогическим работникам, которые работают в учреждениях высшего, профессионального предвысшего образования, профессионального образования, а также в научных учреждениях и организациях. По основному месту работы они должны работать не менее чем на 0,75 ставки.

Отсрочка предоставляется сроком на 1 год, но не более чем на срок проведения мобилизации, установленный Указом Президента Украины или наступления обстоятельств, при которых лицо теряет законные основания на отсрочку,

– говорится в сообщении.

Для продления отсрочки военнообязанные должны подать в отделенные отделы ТЦК и СП справку о должности и долю ставки при оплате труда не ранее чем за неделю до окончания срока мобилизации.

Напомним, что в Украине продолжается мобилизация, но определенные категории мужчин имеют право на отсрочку по семейным обстоятельствам, состояние здоровья, получения образования или служебной необходимости.

Также приложение Резерв+ стало доступным для более широкой категории людей с инвалидностью. Сейчас люди с инвалидностью могут получить отсрочку онлайн. Детали оформления отсрочки таким способом по ссылке.