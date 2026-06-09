Вернется ли Лисовой на фронт в случае отставки с должности министра

В течение недели снова звучат разговоры о возможной отставке министра образования и науки Украины Оксена Лисового. Чиновник отметил, что пока не подавал заявление на увольнение.

Лисовой также рассказал, вернется ли на фронт после отставки, если она состоится. Об этом он сказал во время общения с журналистами, пишет Главком.

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Вернется ли Лисовой на фронт после отставки?

Лисовой говорит, что в случае увольнения с должности министра рассматривает возможность возвращения к военной службе. Это один из возможных сценариев его деятельности после.

Это служба, и я мотивирую себя тем, что я мобилизован: я или служу в армии, или работаю здесь,

– говорит министр.

При этом отмечает, что пока не подавал заявления на увольнение и не видел соответствующего представления от главы правительства Украины Юлии Свириденко.

Моего заявления нет, представления премьер-министра нет. Есть постановление, поданное народным депутатом Антоном Яценко. Собственно, эта единственная инициатива мне известна,

– уточнил чиновник.

И добавил, что решение будет зависеть от того, поддержат ли нардепы это постановление.

К слову, Юлия Свириденко уже прокомментировала вопрос отставки Лисового и заявила: "Можете быть спокойными".

Напомним, что Оксен Лисовой после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году добровольцем вступил в ряды 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. В марте 2023 года стал министром образования и науки Украины.

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Что было раньше?