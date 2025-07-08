"Война в стране!": украинцы уже поспорили из-за "Пакета школьника"

В Украине ввели новую выплату – "Пакет школьника". Она предусматривает денежную помощь на сумму 5 тысяч гривен.

Получить ее могут родители первоклассников, которые пойдут учиться очно. Об этом информирует 24 Канал.

К теме Можно получить 5 тысяч гривен: в Украине появилась новая выплата – "Пакет школьника"

Что предусматривает "Пакет школьника"

За эти деньги можно будет приобрести канцелярские принадлежности, книг, детскую одежду и обувь. Получить "Пакет школьника" сможет каждая украинская семья, подав заявку через Дию.

Оплачивать покупки можно будет исключительно в безналичной форме, рассчитываясь карточкой за те вещи, которые необходимы для школы.

Помощь от государства не повлияет на назначение жилищных субсидий или других соцпомощи.

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Украинцы уже успели поспорить из-за новых выплат

Еще до получения соответствующих выплат украинцы успели устроить дискуссию. Они пишут следующее:

У нас что основное – подготовить ученика к школе или дать воину все необходимое, чтобы он мог защитить того ученика, который пойдет в школу?!!!!

Готовятся к выборам... Но, если не будет победы на фронте, не будет где выборы проводить.

Выплатите государственную социальную помощь на детей с инвалидностью !!!!!

Война в государстве! Дайте на оружие!

Это просто ужас! Направьте эти средства на вооружение, на защиту! В нашей семье первоклассник, но я против такой траты государственных средств!!!

А второклассникам? А третьеклассникам? А .... Каждый год для каждого класса новые покупки в школу.

Посмотрели на европейские страны и решили что-то подобное сделать и себе, но не так, как у них, а немного видоизменить. Типа власть работает, заботится о будущем поколении...

А если отец первоклассника миллионер – ему также подарок от государства?

А оружие есть за что покупать?

Поддержите защитников, а родители в состоянии приобрести все необходимое первоклассникам

Чего только не придумают, чтобы списать средства. А ребята на фронте не дождутся помощи от государства.

Недавно Денис Шмыгаль также рассказывал о изменениях и реформах, которые ожидают украинское образование в этом году.