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Учеба Образование в Украине "Война в стране!": украинцы уже поспорили из-за "Пакета школьника"
8 июля, 13:29
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"Война в стране!": украинцы уже поспорили из-за "Пакета школьника"

Мария Волошин
Основні тези
  • В Украине ввели новую выплату "Пакет школьника" - "Пакет школьника" для родителей первоклассников.
  • Она предусматривает денежную помощь на сумму 5 тысяч гривен.
  • Выплата вызвала споры среди граждан относительно целесообразности таких расходов во время войны.

В Украине ввели новую выплату – "Пакет школьника". Она предусматривает денежную помощь на сумму 5 тысяч гривен.

Получить ее могут родители первоклассников, которые пойдут учиться очно. Об этом информирует 24 Канал.

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Что предусматривает "Пакет школьника"

За эти деньги можно будет приобрести канцелярские принадлежности, книг, детскую одежду и обувь. Получить "Пакет школьника" сможет каждая украинская семья, подав заявку через Дию.

Оплачивать покупки можно будет исключительно в безналичной форме, рассчитываясь карточкой за те вещи, которые необходимы для школы.

Помощь от государства не повлияет на назначение жилищных субсидий или других соцпомощи.

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Украинцы уже успели поспорить из-за новых выплат

Еще до получения соответствующих выплат украинцы успели устроить дискуссию. Они пишут следующее:

  • У нас что основное – подготовить ученика к школе или дать воину все необходимое, чтобы он мог защитить того ученика, который пойдет в школу?!!!!
  • Готовятся к выборам... Но, если не будет победы на фронте, не будет где выборы проводить.
  • Выплатите государственную социальную помощь на детей с инвалидностью !!!!!
  • Война в государстве! Дайте на оружие!
  • Это просто ужас! Направьте эти средства на вооружение, на защиту! В нашей семье первоклассник, но я против такой траты государственных средств!!!
  • А второклассникам? А третьеклассникам? А .... Каждый год для каждого класса новые покупки в школу.
  • Посмотрели на европейские страны и решили что-то подобное сделать и себе, но не так, как у них, а немного видоизменить. Типа власть работает, заботится о будущем поколении...
  • А если отец первоклассника миллионер – ему также подарок от государства?
  • А оружие есть за что покупать?
  • Поддержите защитников, а родители в состоянии приобрести все необходимое первоклассникам
  • Чего только не придумают, чтобы списать средства. А ребята на фронте не дождутся помощи от государства.

Недавно Денис Шмыгаль также рассказывал о изменениях и реформах, которые ожидают украинское образование в этом году.