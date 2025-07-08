"Война в стране!": украинцы уже поспорили из-за "Пакета школьника"
- В Украине ввели новую выплату "Пакет школьника" - "Пакет школьника" для родителей первоклассников.
- Она предусматривает денежную помощь на сумму 5 тысяч гривен.
- Выплата вызвала споры среди граждан относительно целесообразности таких расходов во время войны.
В Украине ввели новую выплату – "Пакет школьника". Она предусматривает денежную помощь на сумму 5 тысяч гривен.
Получить ее могут родители первоклассников, которые пойдут учиться очно. Об этом информирует 24 Канал.
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Что предусматривает "Пакет школьника"
За эти деньги можно будет приобрести канцелярские принадлежности, книг, детскую одежду и обувь. Получить "Пакет школьника" сможет каждая украинская семья, подав заявку через Дию.
Оплачивать покупки можно будет исключительно в безналичной форме, рассчитываясь карточкой за те вещи, которые необходимы для школы.
Помощь от государства не повлияет на назначение жилищных субсидий или других соцпомощи.
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Украинцы уже успели поспорить из-за новых выплат
Еще до получения соответствующих выплат украинцы успели устроить дискуссию. Они пишут следующее:
- У нас что основное – подготовить ученика к школе или дать воину все необходимое, чтобы он мог защитить того ученика, который пойдет в школу?!!!!
- Готовятся к выборам... Но, если не будет победы на фронте, не будет где выборы проводить.
- Выплатите государственную социальную помощь на детей с инвалидностью !!!!!
- Война в государстве! Дайте на оружие!
- Это просто ужас! Направьте эти средства на вооружение, на защиту! В нашей семье первоклассник, но я против такой траты государственных средств!!!
- А второклассникам? А третьеклассникам? А .... Каждый год для каждого класса новые покупки в школу.
- Посмотрели на европейские страны и решили что-то подобное сделать и себе, но не так, как у них, а немного видоизменить. Типа власть работает, заботится о будущем поколении...
- А если отец первоклассника миллионер – ему также подарок от государства?
- А оружие есть за что покупать?
- Поддержите защитников, а родители в состоянии приобрести все необходимое первоклассникам
- Чего только не придумают, чтобы списать средства. А ребята на фронте не дождутся помощи от государства.
Недавно Денис Шмыгаль также рассказывал о изменениях и реформах, которые ожидают украинское образование в этом году.