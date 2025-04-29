Кто панна, а кто пани: как обратиться вежливо, чтобы не ошибиться
- В Украине официально принято обращаться "пан" и "пани", причем "пани" к замужней женщине, а "панно" к незамужней.
- В деловой среде рекомендуется использовать обращение "пани", а для юных девушек возможны варианты "панночка" или "панянко".
Вежливое обращение формирует первое впечатление. И не важно знакомы вы с человеком или нет.
Сегодня среди официальных обращений в Украине принято говорить пан и пани. Однако, к женщинам – их есть несколько. Кому говорить пани, а кому панно, рассказывает 24 Канал.
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К кому обращаться пани, а к кому панно
Обращение пан и пани, не стоит считать чем-то унизительным, пренебрежительным или пренебрежительным (так рассказывала советская идеология). Или верить в то, что слово навязано Польшей. Оно бытует издавна на украинских землях, даже тех, которые не были в подконтрольны Польше.
Интересно! Языковеды считают, что слово "пан" имеет иранское происхождение и означает защитник или охранник. И так с уважением следует обращаться для мужчин.
Для женщин есть несколько обращений – пани и панна – и различаются они по социальному положению – замужняя женщина или нет. Учтите, что для уважительного приветствия мы не учитываем возраст, внешность или расу.
- Пани – обращаются к замужней женщине.
- Панно – обращаются к незамужней женщине.
Если не знаете, замужняя женщина или нет, обращайтесь – пани.
Для юных девушек или девочек можно использовать обращение – панночка или панянка. Их же можно употребить и вместо панно. Или же, как ласкательное или игривое вместо пани. Но здесь учитывайте окружение.
В деловой или официальной среде лучше этого избегать и ограничиться вежливым – пани.
Слово "пани" можно использовать отдельно, или в сочетании с именем или фамилией: пани Оксана или пани Якимчук.
Согласитесь, что эти обращения звучат лучше чем женщина, дамочка, девушка.
Подобные обращения есть в каждой стране. Пани и панно можно сравнить с:
- мисс и миссис;
- сеньорита и сеньора;
- мадемуазель и мадам.
Кто пани, кто панна, а кто – панянка / Freepik
Как эти слова использовались в литературе
В украинской литературе XIX – начала ХХ веков можно встретить немало примеров употребления таких обращений.
- "Тепер Люба – доросла панянка, вже не один панич потай заглядається на неї". (Петр Кочура).
- "– Ось нате вам гостинця!.. Дітвора, дивлячись на незнайому панну, насторочилась якось." (Панас Мирний).
- "Човен пристає до берега і з нього виходять Орест, Милевський, Острожин, Соня і дві панночки." (Леся Украинка)
Говорите вежливо и правильно!