Тернополь, несмотря на связанный с коронавирусом карантин, собирается провести традиционный парад выпускников. Действо запланировано на 31 июля. Обычно оно происходит в июне, впрочем, в этом году было перенесено из-за пандемии COVID-19.

Решение о проведении парада выпускников в Тернополе приняли на заседании городского оперативного штаба, сообщает пресс-служба горсовета.

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Какие торжества запланированы в Тернополе:

По словам мэра города Сергея Надала, 31 июля на открытых локациях школ состоится вручение аттестатов.

После этого выпускники традиционным пешим ходом пройдут по центральным улицам города от Надставной церкви к Центральному стадиону.

На стадионе состоится торжественная церемония награждения медалистов.

Внимание! В традиционном параде выпускников обычно участвуют сотни людей: это сами выпускники всех школ города, их родители и учителя. Сопровождают мероприятие представители власти Тернополя. Также наблюдают за ходом много желающих зрителей.



Как власти собираются сохранять соблюдения социальной дистанции между участниками мероприятия – не сообщается.

В этом году парад выпускников состоится по-особенному, ведь обязательным условием его проведения является соблюдение всеми участниками шествия масочного режима и рекомендованной главным санитарным врачом Украины социальной дистанции,

– заявил Надал.

Парад выпускников в Тернополе обычно многолюдный / Фото Proternopil.te.ua

Решение о параде не окончательное, но праздник будет

В то же время, в горсовете добавили: решение о торжествах неокончательное, его проведут только в том случае, если в течение 2 недель в Тернополе не будут наблюдать резкий рост уровня заболеваемости COVID-19.

В случае введения дополнительных карантинных ограничений Кабмином или роста количества больных в Тернополе 31 июля проведут только вручение аттестатов и медалей выпускникам и награждение победителей общегородских конкурсов.

Для соблюдения санитарных норм, мероприятие пройдет на Певческом поле, в парке Национального возрождения. Впрочем, в таком случае Парад выпускников школ будет отменен.

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Какова ситуация с коронавирусом в Тернополе

Как говорят в городском совете Тернополя, сейчас в городе фиксируется положительная динамика заболеваемости и это "дает надежду на то, что праздник"Выпускник 2020" удастся полноценно провести".

По состоянию на 17 июля на Тернопольщине зафиксировано 2 336 случаев COVID-19, из них 34 – летальных, 1 469 человек выздоровели.

Заметим, что резкий рост заболеваемости коронавирусом в регионе фиксировали в конце марта – начале апреля.

Динамика заболеваемости COVID-19 в Тернополе / Инфографика Тернопольского городского штаба по борьбе с коронавирусом