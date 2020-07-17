Тернопіль, попри пов’язаний з коронавірусом карантин, збирається провести традиційний парад випускників. Дійство заплановане на 31 липня. Зазвичай воно відбувається у червні, втім, цьогоріч було перенесене через пандемію COVID-19.

Рішення про проведення параду випускників у Тернополі прийняли на засіданні міського оперативного штабу, повідомляє пресслужба міськради.

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Які урочистості заплановані у Тернополі:

За словами мера міста Сергія Надала, 31 липня на відкритих локаціях шкіл відбудеться вручення атестатів.

Після цього випускники традиційною пішою ходою пройдуть центральними вулицями міста від Надставної церкви до Центрального стадіону.

На стадіоні відбудеться урочиста церемонія нагородження медалістів.

Увага! У традиційному параді випускників зазвичай беруть участь сотні людей: це самі випускники усіх шкіл міста, їх батьки та вчителі. Супроводжують захід представники влади Тернополя. Також спостерігають за ходою багато охочих глядачів.



Як влада збирається зберігати дотримання соціальної дистанції між учасниками заходу – не повідомляється.

Цього року парад випускників відбудеться по-особливому, адже обов’язковими умовами його проведення є дотримання усіма учасниками ходи маскового режиму та рекомендованої головним санітарним лікарем України соціальної дистанції,

– заявив Надал.



Парад випускників у Тернополі зазвичай багатолюдний / Фото Proternopil.te.ua

Рішення про парад не остаточне, але свято буде

Водночас, у міськраді додали: рішення щодо урочистостей неостаточне, його проведуть виключно у тому разі, якщо впродовж наступних 2 тижнів у Тернополі не спостерігатимуть різке зростання рівня захворюваності на COVID-19.

У випадку введення додаткових карантинних обмежень Кабміном чи зростання кількості хворих у Тернополі, 31 липня проведуть лише вручення атестатів і медалей випускникам та відзначення переможців загальноміських конкурсів.

Для дотримання санітарних норм, захід пройде на Співочому полі, що в парку Національного відродження. Втім, у такому випадку Парад випускників шкіл буде скасовано.

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Яка ситуація з коронавірусом у Тернополі

Як кажуть у міській раді Тернополя, наразі у місті фіксується позитивна динаміка захворюваності і це "дає сподівання на те, що свято "Випускник 2020" таки вдасться повноцінно провести".

Станом на 17 липня на Тернопільщині зафіксовано 2 336 випадків COVID-19, з них 34 – летальних, 1 469 людей одужало.

Зауважимо, що різке зростання захворюваності на коронавірус у регіоні фіксували наприкінці березня – на початку квітня.



Динаміка захворюваності на COVID-19 у Тернополі / Інфографіка Тернопільського міського штабу для боротьби з коронавірусом

