У сукнях та масках: у Тернополі хочуть провести парад випускників
Тернопіль, попри пов’язаний з коронавірусом карантин, збирається провести традиційний парад випускників. Дійство заплановане на 31 липня. Зазвичай воно відбувається у червні, втім, цьогоріч було перенесене через пандемію COVID-19.
Рішення про проведення параду випускників у Тернополі прийняли на засіданні міського оперативного штабу, повідомляє пресслужба міськради.
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Які урочистості заплановані у Тернополі:
- За словами мера міста Сергія Надала, 31 липня на відкритих локаціях шкіл відбудеться вручення атестатів.
- Після цього випускники традиційною пішою ходою пройдуть центральними вулицями міста від Надставної церкви до Центрального стадіону.
- На стадіоні відбудеться урочиста церемонія нагородження медалістів.
Цього року парад випускників відбудеться по-особливому, адже обов’язковими умовами його проведення є дотримання усіма учасниками ходи маскового режиму та рекомендованої головним санітарним лікарем України соціальної дистанції,
– заявив Надал.
Парад випускників у Тернополі зазвичай багатолюдний / Фото Proternopil.te.ua
Рішення про парад не остаточне, але свято буде
- Водночас, у міськраді додали: рішення щодо урочистостей неостаточне, його проведуть виключно у тому разі, якщо впродовж наступних 2 тижнів у Тернополі не спостерігатимуть різке зростання рівня захворюваності на COVID-19.
- У випадку введення додаткових карантинних обмежень Кабміном чи зростання кількості хворих у Тернополі, 31 липня проведуть лише вручення атестатів і медалей випускникам та відзначення переможців загальноміських конкурсів.
- Для дотримання санітарних норм, захід пройде на Співочому полі, що в парку Національного відродження. Втім, у такому випадку Парад випускників шкіл буде скасовано.
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Яка ситуація з коронавірусом у Тернополі
- Як кажуть у міській раді Тернополя, наразі у місті фіксується позитивна динаміка захворюваності і це "дає сподівання на те, що свято "Випускник 2020" таки вдасться повноцінно провести".
- Станом на 17 липня на Тернопільщині зафіксовано 2 336 випадків COVID-19, з них 34 – летальних, 1 469 людей одужало.
- Зауважимо, що різке зростання захворюваності на коронавірус у регіоні фіксували наприкінці березня – на початку квітня.
Динаміка захворюваності на COVID-19 у Тернополі / Інфографіка Тернопільського міського штабу для боротьби з коронавірусом