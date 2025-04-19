Паски, писанки и дом на глянц: как на Галичине готовятся к Пасхе

20 апреля украинцы в этом году празднуют Пасху – один из крупнейших религиозных праздников в году. И его невозможно представить без воплощения древних украинских традиций и обычаев.

В каждом регионе вы можете встретить свои пасхальные особенности. 24 Канал в рамках образовательной рубрики "Скажи мне по-галицки" немного приоткроет завесу приготовлений и обрядов, которых придерживаются на Галичине.

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Как на Галичине готовятся к Пасхе

У двадцать четвертой подборке расскажем, как хозяйки готовятся к Пасхе и какую давнюю традицию здесь берегут.

На Галичине знают: как только доели вендлины с Рождественских праздников, надо понемногу рихтовать новые, потому что Пасха – не за горами.

За неделю до Пасхи дом должен был быть вылизан на глянц. Потому что в Чистый четверг хозяйки брались выпекать паску (кулич) – главного хлеба этих праздников. Выпекали не только куличи, но и колачи и бабы. Часто даже в баняках. Но сначала наряжались в чистую одежду, мыли руки и лицо, выгоняли всех из кухни и молились.



Тесто на пасху / Shutterstock

Также в дополнение к куличам (укр. паски) могли печь и такую интересную пасхальную выпечку как барашки. Ну и как без пляцков? Особенно прекрасного галицкого сырника? Потому что о каких-то там чизкейках галицкие хозяйки даже слышать не хотят. Потом это все шло в братруру и пахло на весь дом.



Испеченные куличи / Shutterstock

На ґлянц – до блиску;

братру́ра – духовка;

баня́к – каструля;

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На Пасху часто еще готовили, кроме вендлин, студенину и зайца.

студенина – холодець;

вендли́ни – вудженина;

заєць – рулет з м'яса;

Корзинка на Пасху должна быть специальная и срихтована к освящению не на галь-паль, а даже еще с вечера. Основой была паска, возле которой красовались писанки, крашанки – часто изготовленные собственноручно – и другая пища: несколько вареных, обязательно почищенных яиц, соль в открытой солонке, корешок хрена, сырная бабка или даже иногда и ква́ргель, масло в мисочке, украшенное крестиком, выложенным из гвоздичек, что-то из мяса и еще свеча. И никакой гари в корзине. Никогда.



Пасхальная корзина / 24 Канал

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Дети знали все, как "Отче наш": тянуть и есть из корзины ничего нельзя было, пока не посвятишь.

ква́рґель – сільський твердий солений сир;

гара – горілка;

на галь-паль – поспіхом;

Поход в церковь на Пасху часто был не только религиозным, но и светским ритуалом. Потому что хозяйки должны были показать свой куншт (чья то паска в этом году лучше), а хозяева – состоятельность. Поэтому рихтовали не только корзину, но и себя и детей. Все наряжаются в новый анцуг – как минимум новые напуцованые мешты и маринарку – и идут святить паску.



Освящение пасхальной корзины / ЛГС

куншт – майстерність;

анцуґ – одяг;

марина́рка – піджак;

пуцува́ти – чистити до блиску;

На пасхальный завтрак галицкая семья обычно собирается в доме самого старшего члена семьи. Он начинает пасхальные угощения: сначала все молятся и благодарят Бога "что дождались "Великодніх свєт". Затем дедушка или папа делит освященное пасхальное яйцо между всеми, говоря "Христос Воскрес!" и целуя каждого. В ответ – "Воистину Воскрес!". Затем – совместная молитва и пасхальный завтрак. Ну а дальше уже поход всей семьей на гаивки.



Гаивки в Шевченковском гаю во Львове / "Щоденниый Львов"