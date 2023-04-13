"Пасха, Паска чи Великдень": как правильно называть Воскресение Христово

В 2023 году римо-католики праздновали Воскресение Христово 9 апреля. Православные и греко-католики отмечают этот праздник 16 апреля.

Все же украинцы не всегда знают, как правильно называть этот праздник на украинском. В этом поможет 24 Канал.

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"Пасха, Паска чи Великдень"

Пасху считают одним из самых важных праздников в году. В Украине начали праздновать Воскресение Христово еще в конце первого тысячелетия – с тех пор, как ввели христианство.

В большинстве словарей украинского языка за Воскресением Христовым закреплено название "Великдень", то есть "Великий день". "Воскресение Христово" – более церковный вариант; это название также используются в торжественном стиле и в художественных произведениях.

Языковед Александр Авраменко указывает, что в словаре украинского языка Бориса Гринченко нет слова "ПасХа" для обозначения Пасхи. Тот же Авраменко говорит, что "Пасха" означает "Пейсах", "Песах" – а это иудейский праздник. Но, как отмечает литератор и кандидат филологических наук Роман Дубровский, в других словарях слово "Пасха" есть. Что важно, прописано слово "Пасха" на обозначение Пасхи и в Академическом толковом словаре украинского языка.

В отдельных регионах Украины Пасху еще называют "Паской". Распространен этот вариант в разговорной речи. Все же "паской" украинцы привыкли называть пасхальный хлеб. Поэтому для определения праздника лучше употреблять вышеупомянутые названия.



Как правильно называть Воскресение Христово / Build Portal

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Происхождение и значение "Великодня"

Понятие "Пасха" имеет глубокие дохристианские корни, говорят языковеды. На территории Украины Пасха, или Великдень хранит элементы дохристианских верований, в частности пасхальные яйца (писанки) – символ жизни, весны, солнца, – которые в христианстве являются символом искупления греха человека.

В культуре еврейского народа название праздника Пасхи происходит от "песах", этимология которого – из глагола "пасах". Оно означает "исполнение ритуального танца вокруг жертвы, приносимой Богу".

В Ветхом Завете есть сведения об иудейской Пасхе, подчеркивается ее историко-мессианское значение. Христианство воспринимает Пасху – как Воскресение Христово, придав ему новое содержание: адаптировав к центральной фигуре своего вероучения – Иисуса Христа.

Христианская Пасха символизирует утверждение победы добра над злом, жизнь над смертью, вечных ценностей над временными, переходными, бренными.

Так что если вы Пасху назовете "Паской", роковой ошибки не совершите – этот праздник имеет несколько названий.