Правильно ли говорить Пасха: выясним тонкости названия праздника
- Официальным названием праздника является "Великдень", но "Пасха" и "Паска" также используются как синонимы.
- "Пасха" может использоваться для обозначения и иудейского праздника Пейсах, а "паска" также является названием обрядового хлеба.
Совсем скоро один из самых больших христианских праздников - Пасха. Но правильно ли мы называем этот праздник и почему.
С приближением праздника возникают споры, правильно ли мы называем праздник. Какое его правильное название, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на @sho_bulo_zagulo.
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Правильно ли говорить "Пасха"
Для обозначения самого большого праздника христиан украинцы используют названия "Пасха", "Паска" і "Великдень". Какое из названий является правильным?
Все три слова являются стилистическими синонимами в понимании праздника Воскресения Христова. Потому что, когда мы говорим о празднике, то какое бы слово не использовали – понимаем, о чем идет речь.
Однако, официальным названием является "Великдень", образовано от Великий день или Светлый Праздник Воскресения Христова.
Словари фиксируют и слово "Пасха" для обозначения праздника, кроме словаря Бориса Гринченко. Оно считается церковно книжным. Употребляется в официально деловой речи, часто можно встретить в литературе.
Этим словом обозначают и иудейский праздник "Пейсах" или "Песах" – что означает переход, то есть выход иудеев из Египта.
Ну а слово "Пасха" – разговорный синоним к этому празднику и является широко употребляемым.
А еще – пасха – это обрядовый сладкий хлеб, который украинцы пекут к празднику. Его рецептов есть множество и они передаются как семейная реликвия.
Как правильно называется праздник: смотрите видео
Словарик к Пасхе
Что ж, название праздника мы выяснили, а еще большую роль играют ударения. Поэтому предлагаем вам словарик к Пасхе:
- ВелИкдень / Великодні свята
- ПасХа
- не кулич, а пАска и паскИ – обрядовый хлеб
- яйца – а не яички
- крАшанка – сваренные окрашенные однотонные яйца
- пИсанка – расписанные разнообразными узорами яйца
- не корзинка, а – кошик.
Как видим, Пасха имеет свой словарик, как и Вербное воскресенье, которое предшествует величайшему празднику. Готовьтесь к праздникам и говорите о нем правильно.