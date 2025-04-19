Правильно ли говорить Пасха: выясним тонкости названия праздника

Совсем скоро один из самых больших христианских праздников - Пасха. Но правильно ли мы называем этот праздник и почему.

С приближением праздника возникают споры, правильно ли мы называем праздник. Какое его правильное название, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на @sho_bulo_zagulo.

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Правильно ли говорить "Пасха"

Для обозначения самого большого праздника христиан украинцы используют названия "Пасха", "Паска" і "Великдень". Какое из названий является правильным?

Все три слова являются стилистическими синонимами в понимании праздника Воскресения Христова. Потому что, когда мы говорим о празднике, то какое бы слово не использовали – понимаем, о чем идет речь.

Однако, официальным названием является "Великдень", образовано от Великий день или Светлый Праздник Воскресения Христова.

Словари фиксируют и слово "Пасха" для обозначения праздника, кроме словаря Бориса Гринченко. Оно считается церковно книжным. Употребляется в официально деловой речи, часто можно встретить в литературе.

Этим словом обозначают и иудейский праздник "Пейсах" или "Песах" – что означает переход, то есть выход иудеев из Египта.

Ну а слово "Пасха" – разговорный синоним к этому празднику и является широко употребляемым.

А еще – пасха – это обрядовый сладкий хлеб, который украинцы пекут к празднику. Его рецептов есть множество и они передаются как семейная реликвия.

Как правильно называется праздник: смотрите видео

Словарик к Пасхе

Что ж, название праздника мы выяснили, а еще большую роль играют ударения. Поэтому предлагаем вам словарик к Пасхе:

ВелИкдень / Великодні свята

ПасХа

не кулич, а пАска и паскИ – обрядовый хлеб

– обрядовый хлеб яйца – а не яички

– а не яички крАшанка – сваренные окрашенные однотонные яйца

– сваренные окрашенные однотонные яйца пИсанка – расписанные разнообразными узорами яйца

– расписанные разнообразными узорами яйца не корзинка, а – кошик.

Как видим, Пасха имеет свой словарик, как и Вербное воскресенье, которое предшествует величайшему празднику. Готовьтесь к праздникам и говорите о нем правильно.