Вербное воскресенье – праздник, который предшествует Пасхе. А еще он полон символизма и атрибутов, которые очень важны украинцам. Также – освящение вербы и обереговых действ, о которых расскажет 24 Канал.

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Почему бьют освященной вербой

13 апреля украинцы идут в церковь, чтобы освятить букетики из ивовых веток – они являются символом и оберегом. А еще он в каждом регионе имеет свои колоритные названия – баська, лоза, шутка, котики, бечка и другие.

У украинцев немало традиций связанных с освященной вербой. И они очень древние, тонко соединили языческие и христианские обычаи. И главная – быть друг друга, чтобы быть здоровыми. Конечно, быть в шутку, но при этом говорить символические приговоры. И их немало.

После освящения в церкви этим ветками люди бьют друг – чтобы быть здоровыми, со словами:

"Не я б'ю, верба б'є, від нині за тиждень Великдень".

Або ж:

"Не я б'ю – верба б'є, За тиждень Великий день, Недалечко червоне яєчко!"

В Галичине приговаривали так:

"Баська (лоза) б’є – не заб’є, За тиждень – Великий день!" Или так: "Шутка б'є – не я б'ю, Від нині за тиждень: Буде в нас Великдень! "

Молодые и девушки были посвященной вербой еще и возле церкви и по дороге домой, а, при ударе приговаривали:

"Будь большой, как верба, А здоров, как вода, А богатый, как земля!"

Есть и современные стишки, которыми можно сопровождать ритуал:

"Бий лоза не зображай,

Всього доброго бажай,

Вже за тиждень з нетерпінням,

Великодних свят чекай!"

Поздравления с Вербным воскресеньем: смотрите видео

Что сделали с освященной вербой

Освященные вербовые ветви для украинцев – мощный оберег. Освященную вербу хранят течение года, как защиту от недуга и непогоды. Баська хранилась в углу за образами в течение года.

Также оставляют освященную веточку на поле и городе, чтобы был хороший урожай. На Бойковщине ею впервые выгоняют скот на пастбище – чтобы хорошо велась.

Посвященные веточки затыкали в волны и конюшни, "чтобы нечистая не правувала, а шутка защищала дом, хлев, двор от грома и пожара".

А еще на ней гадали. Если в семье была девушка на выданье, или парень к жениханию, то веточку ивы сажали на огороде. Если она прорастала, то в этом году будет свадьба.

Букетик ивы в прошлом году выбрасывать нельзя – только сжечь. Раньше именно им разжигали в печи перед выпеканием кулича.