Кто из учителей Львова сможет получить зарплату в 30 000 гривен

Мэр города Львова анонсировал утверждение программы для учителей города, которая будет предусматривать заработную плату до 30 000 тысяч. Кто сможет получить такие выплаты в 2025 году?

Подробнее о программе "Педагоги, которые вдохновляют" городской голова Львова Андрей Садовый поделился в своем телеграмм-канале. 24 Канал рассказывает, кто из педагогов может податься.

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Что предусматривает программа

19 декабря на сессии Львовского городского совета 48 депутатов поддержали программу "Педагоги, которые вдохновляют". Программа предусматривает выплату части учителей, которые пройдут отбор, ежемесячных премий в течение года. И со следующего года часть львовских учителей сможет получать зарплату до 30 тысяч гривен.

Это новый подход для Львова и Украины. Лучших педагогов будут определять по трем этапам. Одним из этапов оценки будет профессиональный опрос учеников. Учителя, которые мотивируют к обучению, получат достойное вознаграждение за свой труд,

– отметил Садовый



Талантливых учителей приглашают в управление образованием / скриншот со страницы Садового в сети Х

Кто может подаваться на программу

Программу создали, чтобы стимулировать и поддержать лучших учителей, ведь в школах наблюдают нехватку кадров. Над ней работала рабочая группа, в состав которой кроме депутатов вошли учителя и директора образовательных, музыкальных и художественных учреждений, объяснила депутат горсовета Наталья Сомик.

Претендентами на получение премии:

учителя учреждений общего среднего образования,

художественных и музыкальных школ Львовской МТГ, которые работают не менее одного года в соответствующем учебном заведении по основному месту работы.

Важное условие – недельная нагрузка учителя составляет не менее 18 часов в неделю.

Определение лучших педагогов будет происходить в три этапа:

первый – предусматривает тестирование педработников;

второй – анонимный опрос учащихся учреждений образования и культуры;

третий – оценивания экспертной группы, которая образуется в заведении или учреждении. Из них 50% – работники и 50% – из родительской общины соответствующего учреждения.

Это социально важная программа, поскольку речь идет о весомой премии для педагогов. Благодарна всем, кто работал над ней,

– сказала секретарь комиссии образования и науки Наталья Сомик.

Победителей будут определять по итогам всех этапов на основании набранных баллов. Программа начнет действовать уже в 2025 году.