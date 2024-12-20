Детальніше про програму "Педагоги, що надихають" міський голова Львова Андрій Садовий поділився у своєму телеграм-каналі. 24 Канал розповідає, хто з педагогів може податись.

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Що передбачає програма

19 грудня на сесії Львівської міської ради 48 депутатів підтримали програму "Педагоги, що надихають". Програма передбачає виплату частині вчителів, які пройдуть відбір, щомісячних премій впродовж року. І з наступного року частина львівських вчителів зможе отримувати зарплату до 30 тисяч гривень.

Це новий підхід для Львова та України. Найкращих педагогів визначатимуть за трьома етапами. Одним з етапів оцінювання буде професійне опитування учнів. Вчителі, які мотивують до навчання, отримають гідну винагороду за свою працю,

– зазначив Садовий



Талановитих учителів запрошують до управління освітою / скриншот зі сторінки Садового у мережі Х

Хто може подаватися на програму

Програму створили, аби стимулювати і підтримати найкращих вчителів, адже у школах спостерігають брак кадрів. Над нею працювала робоча група, до складу якої окрім депутатів увійшли вчителі та директори освітніх, музичних і мистецьких установ, пояснила депутатка міськради Наталія Сомик.

Претендентами на отримання премії:

вчителі закладів загальної середньої освіти,

мистецьких та музичних шкіл Львівської МТГ, які працюють не менше одного року у відповідному закладі освіти за основним місцем праці.

Важлива умова – тижневе навантаження вчителя становить не менше 18 годин на тиждень.

Визначення найкращих педагогів відбуватиметься у три етапи:

перший – передбачає тестування педпрацівників;

другий – анонімне опитування учнів закладів та установ освіти та культури;

третій – оцінювання експертної групи, яка утворюється у закладі чи установі. З них 50% – працівники та 50% – з батьківської громади відповідного закладу.

Це соціально важлива програма, оскільки йдеться про вагому премію для педагогів. Вдячна усім, хто працював над нею,

– сказала секретар комісії освіти і науки Наталія Сомик.

Переможців визначатимуть за підсумками усіх етапів на підставі набраних балів. Програма почне діяти уже у 2025 році.