Как правильно по-украински назвать "перчатки"

Украинцы иногда могут ошибочно наименовать те или иные предметы. В частности, называть их суржиковыми словами.

Но от “языкового мусора” надо избавляться. І Образование 24 в этом помогает.

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Как на украинском назвать "перчатки"

Одним из таких суржиковых слов, которые надо выбросить из своей речи, является "перчатки". На украинском надо говорить "рукавиці" и "рукавички".

Заметим, что "рукавиці" и "рукавички" (укр.) не являются полностью тождественными понятиями. "Рукавиці" имеют только одно отделение для большого пальца. "Рукавички" – пять отверстий для каждого пальца руки.

А вот боксерскими могут быть как "рукавиці", так и "рукавички" – в зависимости от размера, уточнял языковед Александр Авраменко.

Также запомните: одежду вы носите не "зимній", а "зимовий" (укр.).

Как сказать на украинском "варежки"

Слово "варежки" также является суржиковым.

На украинском надо говорить "рукавиці".

При этом заметим, что говорится об изделии с двумя отделениями: одно для большого пальца, другое – для всех остальных пальцев.