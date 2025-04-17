Перечисление средств государственных грантов вузам завершили: сколько студентов получили деньги

Министерство образования и науки Украины завершило перечисление средств государственных грантов на получение высшего образования для студентов в специальные фонды вузов. Участие в проекте приняли 196 ЗВО различных форм собственности и сфер управления.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua. В МОН при этом назвали основные данные этого экспериментального проекта.

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Скольким студентам предоставили гранты

В течение этого учебного года возможность получить государственный грант на получение высшего образования предоставили 14 190 студентам. Из них 93% (13 179) человек подтвердили предоставление государственного гранта через мобильное приложение Дия.

По итогам грантовой правительственной программы вузы получили до 1 декабря 2024 года первый платеж в размере почти 144 миллионов гривен, а до 1 апреля 2025 года – второй платеж в сумме почти 141 миллион гривен.

В то же время 2% студентов (290 человек) во втором семестре прекратили предоставление государственных грантов из-за отчисления, предоставление академотпуска или изменение источника финансирования обучения.

К слову, правительство планирует продолжить предоставлять государственную финансовую поддержку способным студентам.

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Предоставление грантов на высшее образование в 2024 году: коротко