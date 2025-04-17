Перечисление средств государственных грантов вузам завершили: сколько студентов получили деньги
Министерство образования и науки Украины завершило перечисление средств государственных грантов на получение высшего образования для студентов в специальные фонды вузов. Участие в проекте приняли 196 ЗВО различных форм собственности и сфер управления.
Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua. В МОН при этом назвали основные данные этого экспериментального проекта.
Смотрите также Рада согласовала в первом чтении законопроект о профессиональном образовании
Скольким студентам предоставили гранты
В течение этого учебного года возможность получить государственный грант на получение высшего образования предоставили 14 190 студентам. Из них 93% (13 179) человек подтвердили предоставление государственного гранта через мобильное приложение Дия.
По итогам грантовой правительственной программы вузы получили до 1 декабря 2024 года первый платеж в размере почти 144 миллионов гривен, а до 1 апреля 2025 года – второй платеж в сумме почти 141 миллион гривен.
В то же время 2% студентов (290 человек) во втором семестре прекратили предоставление государственных грантов из-за отчисления, предоставление академотпуска или изменение источника финансирования обучения.
К слову, правительство планирует продолжить предоставлять государственную финансовую поддержку способным студентам.
Смотрите также В Украине уменьшается количество поступающих в вузы
Предоставление грантов на высшее образование в 2024 году: коротко
- Грант в 2024 году могли получить студенты-первокурсники, которые получали первое высшее образование по контракту.
- Грант предоставляли на сумму от 15 тысяч гривен и более в год для покрытия части обучения на любой бакалаврской программе (или на программе подготовки медика).
- Сумму гранта определяли индивидуально: по результатам НМТ и с учетом коэффициента специальности.
- Чтобы получить государственный грант, поступающий должен был иметь в результатах НМТ (ВНО) не менее 150 баллов по любым двум предметам (грант первого уровня) или не менее 170 баллов по любым двум предметам (грант второго уровня).
- Студенты специальности "Психология" получили больше всего грантов 2024 года.