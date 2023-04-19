Украинские школы предлагают перевести на 12-летнюю систему образования

В Украине можно внедрить 12-летнюю систему образования уже с 2024 года. Это решило бы проблему образовательных потерь, понесенных нашим государством из-за войны и эпидемии коронавируса.

Так считает глава Государственной службы качества образования Украины Руслан Гурак. Об этом он заявил во время презентации результатов исследования "Образование во время войны".

Читайте Министр образования сделал заявление о сокращении количества предметов в школах

Школы предлагают перевести на 12-летнюю систему образования

Гурак заявил, что можно рассматривать множество методов и методик компенсации образовательных потерь.

Но у нас есть реформа НУШ и задекларирована в законодательстве, что перейдем на 12-летнюю профильную систему образования в 2027 году. Я убежден, что у нас есть уникальный шанс перейти на 12-летнюю систему образования раньше, уже в 2024 году. И это решит все наши вопросы,

– считает глава ДСЯОУ.

По его мнению, таким образом, можно сбалансировать образовательную программу. В частности, учесть все пропущенные занятия (через воздушные тревоги, отсутствие света и интернета), переходный период на каждом уровне и так подготовиться к 2027 году – к полноценному внедрению профильной старшей школы.

Гурак также заявил, что лучше не распыливать деньги доноров на отдельные проекты, а поддержать один год во внедрении 12-летней системы.

При этом он считает, что следует заключить в Украине общественный договор об ответственности каждого участника образовательного процесса за учебу. Все потому, что и ученики, и учителя должны отвечать за процесс обучения.

К слову, образовательные потери – это недостижение отдельных результатов из-за отсутствия или ограничения доступа к учебе.

К теме Глава МОН Лисовой назвал самую большую проблему украинского образования

Глава МОН назвал срочные изменения украинского образования