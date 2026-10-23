"Не отнимайте у нас и это": почему ученики не хотят переходить с русского языка на украинский

Лучшая учительница Украины 2026 года Светлана Меркулова рассказала, что побуждает своих учеников, в частности переселенцев, говорящих на русском языке, переходить на украинский.

Об этом лауреатка национальной премии Global Teacher Prize Ukraine этого года рассказала в интервью 24 Каналу.

Много ли учеников не перешли с русского на украинский

Педагог рассказывает: в начале полномасштабной войны к ней в класс пришла ученица из Луганской области. Она принципиально разговаривала на русском языке.

А в 2023 году она заговорила на таком красивом украинском языке… Говорит: "Я приняла осознанное решение",

– рассказала учительница.

Девушка, по словам учительницы, бежала от войны и со временем поняла, кто враг. И переходит на украинский язык.

А есть дети, которые переезжают и говорят по-русски, потому что, как они говорят, это единственное, что у них осталось от того региона. Они так общались в семье и говорят: "У нас сейчас нет дома, у нас ничего нет, не забирайте у нас и это"…

– поделилась Меркулова.

На вопрос "Хотят ли эти дети потом перейти на украинский?" она ответила: "По-разному".

Кто-то говорит, что будет стараться, учится, и мы это очень поддерживаем. Я стараюсь говорить с детьми на украинском языке на переменах, и они переходят на него. То есть, если не форсировать ситуацию, я думаю, что в украиноязычной среде они постепенно перейдут на украинский язык,

– считает педагог.

Лучшая учительница Украины 2026 года Светлана Меркулова также рассказала, как стимулирует своих учеников изучать английский язык.