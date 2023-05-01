Около 30 тысяч студентов в Украине перевели на бюджет
Источник:МОН
Более 28 тысяч студентов в Украине перевели из контрактной формы обучения на бюджет. Около 25 тысяч из них учится на дневной форме, почти 4 тысячи – на заочной.
Так, Минобразования завершило работу по предоставлению разрешения колледжам и вузам на перевод детей погибших защитников Украины, участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны, их детей, а также жителей особо опасных территорий. Их причислили к ЗВО еще до 2021 года.
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Около 30 тысяч студентов в Украине перевели на бюджет
За обучение таких студентов будет платить государство. Они предоставили документы, подтверждающие статус льготника, до 1 марта 2023 года.
Следующий этап перевода студентов на бюджет согласно постановлению Кабмина №1224 состоится в конце осени 2023 года.
Отметим, перевод осуществляется в соответствии с Порядком перевода на обучение по государственному заказу отдельных категорий студентов колледжей и вузов, которые зачислены в ЗВО до 2021 года, включая места, финансируемые за счет физических и/или юридических лиц.
Важно НМТ и вступительная кампания 2023 года: все, что должны знать абитуриенты
Вступительная кампания – 2023: кратко
- НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
- У МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную.
- Основная состоится в июне, дополнительная – в июне – июле. Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Регистрация на НМТ-2023 продлится до 3 мая.
- Подтверждение участия в тесте и окончательный выбор прохождения НМТ запланировали на май.
- Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.