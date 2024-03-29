В украинском языке есть немало красивых слов. Поэтому не стоит портить названия суржиковыми словами.

В частности, не называть ими цветы. І Образование 24 поможет в этом.

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Как правильно назвать "пион" на украинском языке

Так, одним из слов, которыми не стоит называть цветы, является "пион". Оно суржиковое.

Если вы хотите рассказать о красивом многолетнем многолетнем полукустарниковом декоративном растении с тройчатыми листьями и крупными цветками белого, розового или красного цветов или душистый цветок этого растения, стоит назвать его "півонією".

Как правильно называть другие цветы на украинском

Ранее Образование 24 также рассказывало, как называть отдельные цветы на украинском правильно.

Как назвать "бархатцы", рассказали здесь.

Есть ли в украинском языке слово "гладиолус", читайте здесь.

А как будет "ландыш" на украинском, узнаете по ссылке.

А правильное название "анютиных глазок" вы можете прочитать здесь.