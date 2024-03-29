В українській мові є чимало красивих слів. Тому не варто псувати назви суржиковими словами.

Зокрема, не називати ними квіти. І Освіта 24 допоможе у цьому.

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Як правильно назвати "піон" українською

Так, одним із слів, якими не варто називати квіти, є "піон". Воно суржикове.

Якщо ви хочете розповісти про красиву багаторічну напівкущову декоративну рослину з трійчастим листям і великими квітками білого, рожевого або червоного кольорів чи запашну квітку цієї рослини, варто назвати її "півонією".

Як правильно називати інші квіти українською

Раніше Освіта 24 також розповідала, як називати окремі квіти українською правильно.

Як назвати "бархатці", розповіли тут.

Чи є в українській мові слово "гладіолус", читайте тут.

А як буде "ландиш" українською, дізнаєтесь за посиланням.

А правильну назву "анюитих глазок" прочитаєте тут.