Українці ж часто можуть вживати суржикові найменування. Але цього робити не варто, зазначає Освіта 24.

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Як назвати "бархатці" українською

Іноді у мовленні краян можна почути таку назву квітів як "бархатці". Але вона суржикова. Так називати однорічну трав'янисту декоративну рослину родини складноцвітих із запашними квітками жовтого кольору не варто.

В українській мова вона має аж три красиві назви на заміну суржиковій. Зокрема. такі:

оксамитки;

чорнобривці;

повняки.

Аби легше було викинути з мовлення суржикову назву, якщо ви її вживаєте, згадуйте слова популярної української пісні:

"Чорнобривців насіяла мати

У моїм світанковім краю

Та й навчила веснянки співати

Про надію квітучу свою...".

Зверніть увагу! У нашій антисуржиковій добірці ми детально розповіли, як правильно називати різні види квітів українською. Також підказали, як замінити "популярні" суржикові назви цих рослин. Про це ви можете прочитати за посиланням.

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