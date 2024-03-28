Українці ж часто можуть вживати суржикові найменування. Але цього робити не варто, зазначає Освіта 24.

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Як назвати "бархатці" українською

Іноді у мовленні краян можна почути таку назву квітів як "бархатці". Але вона суржикова. Так називати однорічну трав'янисту декоративну рослину родини складноцвітих із запашними квітками жовтого кольору не варто.

В українській мова вона має аж три красиві назви на заміну суржиковій. Зокрема. такі:

  • оксамитки;
  • чорнобривці;
  • повняки.

Аби легше було викинути з мовлення суржикову назву, якщо ви її вживаєте, згадуйте слова популярної української пісні:

"Чорнобривців насіяла мати У моїм світанковім краю Та й навчила веснянки співати Про надію квітучу свою...".

Як правильно називати "ландиш"

  • Ще однією неправильною назвою, яку часто можна почути на позначення квітів, є "ландиш".
  • Це слово можна почути щодо "багаторічної трав'янистої рослини, що цвіте дрібними білими квітками, схожими на дзвіночки.
  • Українською треба називати цю квітку конвалією.