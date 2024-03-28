Украинцы же часто могут употреблять суржиковые наименования. Но этого делать не стоит, отмечает Образование 24.
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Как назвать "бархатцы" на украинском
Иногда в речи земляков можно услышать такое название цветов как "бархатцы". Но оно суржиковое. Так называть однолетнее травянистое декоративное растение семейства сложноцветных с душистыми цветками желтого цвета не стоит.
В украинском языке она имеет целых три красивых названия на замену суржиковой. В частности. такие:
- оксамитки;
- чорнобривці;
- повняки.
Чтобы легче было выбросить из речи суржиковое название, если вы его употребляете, вспоминайте слова популярной украинской песни:
"Чорнобривців насіяла матиУ моїм світанковім краю Та й навчила веснянки співати Про надію квітучу свою...".
Как правильно называть "ландыш"
- Еще одним неправильным названием, которое часто можно услышать для обозначения цветов, является "ландыш".
- Это слово можно услышать в отношении "многолетнего травянистого растения, цветущего мелкими белыми цветками, похожими на колокольчики.
- На украинском надо называть этот цветок "конвалією".