Украинцы же часто могут употреблять суржиковые наименования. Но этого делать не стоит, отмечает Образование 24.

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Как назвать "бархатцы" на украинском

Иногда в речи земляков можно услышать такое название цветов как "бархатцы". Но оно суржиковое. Так называть однолетнее травянистое декоративное растение семейства сложноцветных с душистыми цветками желтого цвета не стоит.

В украинском языке она имеет целых три красивых названия на замену суржиковой. В частности. такие:

оксамитки;

чорнобривці;

повняки.

Чтобы легче было выбросить из речи суржиковое название, если вы его употребляете, вспоминайте слова популярной украинской песни:

"Чорнобривців насіяла мати

У моїм світанковім краю

Та й навчила веснянки співати

Про надію квітучу свою...".

Обратите внимание! В нашей антисуржиковой подборке мы подробно рассказали, как правильно называть различные виды цветов на украинском. Также подсказали, как заменить "популярные" суржиковые названия этих растений. Об этом вы можете прочитать по ссылке.

Как правильно называть "ландыш"