Более 10 тысяч украинских учеников и студентов пройдут проверку знаний

Более 10 тысяч 15-летних украинских учеников и студентов примут участие в международном исследовании качества образования PISA-2025. Тестирование и анкетирование в рамках основного этапа будет проходить в пределах 17 марта – 4 мая почти в 300 школах, училищах и колледжах Украины.

Министерство образования и науки Украины уже утвердило приказ "О проведении в учебных заведениях Украины основного этапа международного исследования качества образования PISA-2025". Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования.

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Украинские ученики и студенты примут участие в исследовании PISA-2025

Более 10 тысяч вышеупомянутых украинских учеников и студентов будут представлять более 300 тысяч своих сверстников на международном уровне.

В основном этапе будут участвовать 15-летние подростки из учебных заведений только 17 регионов, а именно: из Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областей и г. Киева.

К сожалению, из-за временной оккупации отдельных территорий нашей страны и рисков безопасности в выборку участников не попали учебные заведения из таких регионов как Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Луганская, Николаевская, Сумская, Харьковская, Херсонская области, а также Автономная Республика Крым и город Севастополь.

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Как будет происходить тестирование

Основной этап PISA-2025 состоится на компьютерной основе в помещениях учреждений, где учится ученичество или студенчество, отобранное для участия. В учебных заведениях, попавших в выборку, должно быть надлежащее компьютерное оборудование и качественное интернет-покрытие. К обеспечению качественного администрирования исследования привлекут сотни педагогов, в том числе и региональные координаторы PISA, которые будут выполнять функции ответственных за пункты мониторинга, старших инструкторов, мониторов качества, наблюдателей.

Обратите внимание! Традиционно в рамках PISA будут оценивать компетентности 15-летнего ученичества в трех ключевых областях: математике, чтении и естественно-научном образовании. В фокусе нынешнего цикла PISA будет естественно-научная отрасль, которая уже была основной в циклах 2006 и 2015 годов. Это означает, что большинство учеников и студентов, отобранных для участия в оценивании, будет выполнять, помимо прочего, задания по естественно-научным дисциплинам.

Инновационной отраслью PISA-2025 станет оценивание "Обучение в цифровом мире" (Learning in the Digital World), направлено на определение способности 15-летних подростков эффективно использовать цифровые технологии и ресурсы как в обучении, так и в повседневной жизни. В частности этим оцениванием охватят такие аспекты, как умение находить, анализировать и критически оценивать информацию из цифровых источников, способность применять цифровые инструменты для решения реальных задач, понимание этических норм поведения в онлайн-среде и знания принципов безопасного использования цифровых технологий.

Кроме того, благодаря финансовой поддержке ЮНИСЕФ, Украина примет участие в дополнительной опции PISA-2025 – оценивании по иностранным языкам. А именно – по английскому языку (Foreign Language Assessment). В рамках этого тестирования 15-летние подростки смогут выполнять задания на чтение, аудирование и говорение, свидетельствуя тем самым свою способность понимать и интерпретировать письменные тексты, воспринимать и осмысливать устную речь, а также формулировать собственные мысли на английском языке на заданную тему.

По итогам PISA-2025 уже осенью 2026 года получим актуальные данные об успеваемости 15-летнего ученичества и студенчества в Украине. Частично эти данные будут отражать, в частности, и то, как длительная полномасштабная война повлияла на образовательные достижения наших подростков.