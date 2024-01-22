В Норвегии министерша уволилась, потому что студент обнаружил плагиат в ее магистерке

Министерка исследований и высшего образования Норвегии Сандра Борх 19 января подала в отставку, признав наличие плагиата в своей магистерской работе. Она призналась, что заимствовала без ссылок на работу других студентов.

При этом даже не исправила ошибки. А на наличие плагиата в ее работе указал студент.

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В Норвегии министерша уволилась из-за плагиата в магистерке

О своем решении Борх объявила на срочной пресс-конференции.

Когда я писала магистерскую работу около десяти лет назад, я совершила большую ошибку. Я взяла текст из других работ без ссылок на источники. Я очень жалею об этом,

– призналась эксминистерша.

В 2014 году она получила степень магистра права в Арктическом университете Норвегии в Тромсе. Тогда Борх защитила работу о правовом регулировании безопасности в норвежской нефтяной отрасли. К тому времени она уже активно участвовала в политике как председатель молодежного крыла Центристской партии.

Плагиат в ее работе нашел студент бакалавриата Кристофер Райттерагер. Он утром 19 января опубликовал серию постов в Twitter (X). Тему подхватили норвежские СМИ, в том числе портал E24, обнаруживший плагиат в нескольких работах Борх.

В Арктическом университете Норвегии портал заявили, что в 2014 году у них были системы проверки плагиата. Тогда они нарушений в работе Борха не обнаружили. Также пока неизвестно, потеряет ли эксминистерша свою магистерскую степень.

За неделю до скандала Сандра Борх комментировала аналогичное дело с плагиатом у студента Университета Осло. Он использовал текст предыдущей работы без ссылки на нее, поэтому его отчислили. Однако парень через суд добился обновления в университете.

Борх тогда говорила, что Министерство исследований и высшего образования подаст апелляцию на это решение, поскольку "для всех студентов, университетов и университетских колледжей Норвегии важно, чтобы правила борьбы с мошенничеством и их соблюдение были понятны".

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