Плакали – в катакомбах и далеких мирах: как украинцы писали радиодиктант – 2022
9 ноября, в День украинской письменности и языка, украинцы по всему миру писали 22-й радиодиктант национального единства. В этом году текст назывался "Твой дом".
Автором стала писательница и режиссер Ирина Целик. Читала текст актриса театра и кино, Герой Украины Ада Роговцева.
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Как писали радиодиктанты украинцы
В этом году украинцы писали радиодиктант национального единства в условиях широкомасштабной войны: военные – на фронте, жители попавших под российские обстрелы городов – в укрытиях, беженцы – за рубежом.
Организаторы радиодиктанта подчеркнули: многие из тех, кто писал этот диктант, не сдерживали слез.
"Слова обладают большой силой"
Автор нынешнего радиодиктанта Ирина Целик призналась, что получает бесконечную волну отзывов после того, как радиодиктант завершился.
Слова все-таки обладают большой силой. Смотрела, как люди в разных уголках Украины, в катакомбах, аудиториях, библиотеках, а также в далеких мирах других стран пишут радиодиктант, и плакала все время…
– призналась Целик.