Плакали – в катакомбах и далеких мирах: как украинцы писали радиодиктант – 2022

Автор нынешнего радиодиктанта Ирина Целик призналась, что получает бесконечную волну отзывов после того, как радиодиктант завершился.

Слова все-таки обладают большой силой. Смотрела, как люди в разных уголках Украины, в катакомбах, аудиториях, библиотеках, а также в далеких мирах других стран пишут радиодиктант, и плакала все время…

– призналась Целик.

Актриса Римма Зюбина подчеркнула, что украинцы обязательно победят.

Твой дом Я точно знаю – он выстоит. Это о нашей стране! Мы победим!

–подчеркнула Зюбина.

Смотрите видеотрансляцию радиодиктанта – 2022

Сколько длился радиодиктант 2022 года

Радиодиктант начался 9 ноября в 11 часов по киевскому времени. Завершится в 12 часов. Проект длился час. Сам диктант – примерно 20 минут. 20 минут до и 20 минут спустя интересные гости рассказывали свои впечатления с разных точек Украины и мира.

Как и куда отправить радиодиктант на проверку

Исполнительная продюсер Украинского радио также подчеркнула: главное – сфотографировать и отправить радиодиктант до 11 часов 10 ноября. Можно:

отправить бумажное письмо по адресу: г. Киев, ул. Крещатик, 26, 01001;

сфотографировать / отсканировать написанный текст (в формате .jpg, .png, .jpeg, .tiff, .pdf) и отправить по адресу rd@suspilne.media или по электронной форме для получения работ. Ее обнародуют на сайте ukr.radio 9 ноября.

Победителей, к слову, ждут призы. Это будут подарки от партнеров. Преимущественно книги. Но не только.

До середины декабря организаторы должны объявить победителей.