Плакали – в катакомбах и далеких мирах: как украинцы писали радиодиктант – 2022

10 ноября 2022 , 17:45
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9 ноября, в День украинской письменности и языка, украинцы по всему миру писали 22-й радиодиктант национального единства. В этом году текст назывался "Твой дом".

Автором стала писательница и режиссер Ирина Целик. Читала текст актриса театра и кино, Герой Украины Ада Роговцева.

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Как писали радиодиктанты украинцы

В этом году украинцы писали радиодиктант национального единства в условиях широкомасштабной войны: военные – на фронте, жители попавших под российские обстрелы городов – в укрытиях, беженцы – за рубежом.

Организаторы радиодиктанта подчеркнули: многие из тех, кто писал этот диктант, не сдерживали слез.

"Слова обладают большой силой"

Автор нынешнего радиодиктанта Ирина Целик призналась, что получает бесконечную волну отзывов после того, как радиодиктант завершился.

Слова все-таки обладают большой силой. Смотрела, как люди в разных уголках Украины, в катакомбах, аудиториях, библиотеках, а также в далеких мирах других стран пишут радиодиктант, и плакала все время…
– призналась Целик.

Актриса Римма Зюбина подчеркнула, что украинцы обязательно победят.

Твой дом Я точно знаю – он выстоит. Это о нашей стране! Мы победим!
–подчеркнула Зюбина.

Смотрите видеотрансляцию радиодиктанта – 2022

Сколько длился радиодиктант 2022 года

Радиодиктант начался 9 ноября в 11 часов по киевскому времени. Завершится в 12 часов. Проект длился час. Сам диктант – примерно 20 минут. 20 минут до и 20 минут спустя интересные гости рассказывали свои впечатления с разных точек Украины и мира.

Как и куда отправить радиодиктант на проверку

Исполнительная продюсер Украинского радио также подчеркнула: главное – сфотографировать и отправить радиодиктант до 11 часов 10 ноября. Можно:

  • отправить бумажное письмо по адресу: г. Киев, ул. Крещатик, 26, 01001;
  • сфотографировать / отсканировать написанный текст (в формате .jpg, .png, .jpeg, .tiff, .pdf) и отправить по адресу rd@suspilne.media или по электронной форме для получения работ. Ее обнародуют на сайте ukr.radio 9 ноября.

Победителей, к слову, ждут призы. Это будут подарки от партнеров. Преимущественно книги. Но не только.

До середины декабря организаторы должны объявить победителей.

Автор: Марія Волошин