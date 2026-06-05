Плиска или трясогузка: как же правильно называется эта подвижная птица

Замечали, что даже птицы и звери имеют официальное название и народное, а иногда и не одно. Поэтому иногда колеблемся так или так называть это живое существо.

Как правильно называть птичку – "трясогузка" или "плиска", рассказываем со ссылкой на "Горох".

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Как называть птичку – плиска или трясогузка?

Украинский язык богат на образные названия птиц, отражающие их поведение, голос или среду. Одним из таких примеров является плиска.

Вы точно видели эту подвижную оживленную птичку и наверняка вспомните ее светлый животик и характерные движения хвостом. Птичка питается насекомыми, а их у рек, озер, прудов и даже больших луж – много.

Слово "плска" происходит от праславянских форм *pliska, *plišьka, связанных с корнем plisk-/plesk– – "шум, плеск". Название, очевидно, обусловлено криком этой птицы, что передается как "пис-пис", или привычку держаться возле воды где слышен плеск.

Еще одной интересной особенностью является то, что в отличие от большинства других мелких птиц, она по земле передвигается не прыжками, а шагами.

Но за характерное поведение – трясти хвостом вверх-вниз, украинцы придумали немало ярких имен для этой птицы:

Трясогузка.

Трясихвістка.

Трясидупа .

. Покивайлик.

Все эти названия – пример того, как народный язык внимательно наблюдает за природой и превращает поведение птицы в словесный образ.

Где не взялась трясогузка. Кивая длинным хвостом, она ... побежала по тропинке, как мышь. (Олесь Донченко)

Трясогузка на охоте: смотрите видео

Слово "трясогузка" образовалось от сочетания двух слов: глагола "трясти" и существительного "гузка" (гузно) – так называют хвостовую часть туловища птицы. Но даже среди закарпатских диалектизмов есть слово "гузиці" в значении "ягодицы".

А еще "трясогузкой", в переносном значении, называют вертлявую, несерьезную женщину:

Девушки, они же, пусть там хоть что, –... трясогузки! (Юрий Смолич).

Но даже в фамилиях сохранились названия птички – имеем и Плиску, и Трясогузку, вероятно бывшее прозвище, за характерное поведение, стало фамилией.

Но несмотря на другие известные названия, официальное название птички – трясогузка. Среди 15 видов, принадлежащих к роду, большинство встречается в Европе, а наиболее распространенными являются трясогузка белая и трясогузка желтая. Литературное название вы теперь знаете, но народное значительно интереснее.