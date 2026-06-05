Як правильно називати пташку – "трясогузка" чи "плиска", розповідаємо з посиланням на "Горох".

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Як називати пташку – плиска чи трясогузка?

Українська мова багата на образні назви птахів, що відображають їхню поведінку, голос чи середовище. Одним із таких прикладів є плиска.

Ви точно бачили цю рухливу жваву пташку і певно пригадаєте її світлий животик та характерні рухи хвостом. Пташка харчується комахами, а їх біля річок, озер, ставків та навіть великих калюж – багато.

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Слово "плиска" походить від праслов’янських форм *pliska, *plišьka, пов’язаних із коренем plisk-/plesk– – "шум, плеск". Назва, очевидно, зумовлена криком цього птаха, що передається як "піс-піс", або звичку триматися біля води де чути плескіт.

Ще однією цікавою особливістю є те, що на відміну від більшості інших дрібних птахів, вона по землі пересувається не стрибками, а кроками.

Але за характерну поведінку – трясти хвостом вверх-вниз, українці вигадали чимало яскравих імен для цього птаха:

Трясогузка.

Трясихвістка.

Трясидупа .

. Покивайлик.

Усі ці назви – приклад того, як народна мова уважно спостерігає за природою й перетворює поведінку птаха на словесний образ.

Де не взялась трясогузка. Киваючи довгим хвостом, вона .. побігла стежкою, як миша. (Олесь Донченко)

Трясогузка на полюванні: дивіться відео

Слово "трясогузка" утворилося від поєднання двох слів: дієслова "трясти" та іменника "гузка" (гузно) – так називають хвостову частину тулуба птаха. Та навіть серед закарпатських діалектизмів є слово "гузиці" у значенні "сідниці".

А ще "трясогузкою", у переносному значенні, називають вертляву, несерйозну жінку:

Дівчата, вони ж, нехай там хоч що, – .. трясогузки! (Юрій Смолич).

Та навіть у прізвищах збереглися назви пташки – маємо і Плиску, і Трясогузку, ймовірно колишнє прозвисько, за характерну поведінку, стало прізвищем.

Та попри інші відомі назви, офіційна назва пташки – плиска. Серед 15 видів, що належать до роду, більшість зустрічається в Європі, а найбільш поширеними є плиска біла і плиска жовта. Літературну назву ви тепер знаєте, але народна значно цікавіша.