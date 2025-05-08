Знали ли вы, где уместно выставлять "магарыч" и как красиво можно заменить это слово

Это известное и древнее слово, если не использовали, то хотя бы раз слышали. Но его можно заменить рядом синонимов, в зависимости от ситуации.

О ряде значений интересного слова "магарыч", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на словари украинского языка.

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Каково значение слова "магарыч"

Слово "магарыч" часто употребляют мужчины – "С меня магарыч!", "Надо выставить магарыч за именины!" или "Надо товарищу занести магарыч". Что же это за слово и действие такое? Давайте выясним!

Само слово "магарыч" появилось в украинском языке в XIII – XIV веке и было заимствовано из арабского языка – مخارج maḫāriǧ – расходы. Постепенно им начали обозначать ряд действий.

В украинской традиции оно приобрело силу обычного права, а иногда и законной договоренности. Первоначально слово "магарыч" означало расходы на угощение в честь сделок и продаж, прежде всего, скота – взаимное согласие подтверждалось обрядом распития водки или другого хмельного напитка.

Впоследствии значение магарыча стало шире и им завершали сделки продажи, помощи, найма, а также общественно важные обряды. Поэтому, магарыч – запивают, выставляют, заносят, распивают, выпивают, рассчитываются.

Поэтому, зависимости от ситуации, к слову "магарыч" можно подобрать различные соответствующие синонимы. Ресурс "Горох" приводит ряд слов, которыми можно заменить слово.

Значение 1. Угощение по поводу успешного завершения какого-либо дела.

пригощання,

частування,

святкування,

гостини.

Значение 2. Благодарность за выполненное дело или оказанную услугу. В обычаях украинцев так благодарили за толоку (жатву или строительство), выполненное дело.

плата,

платня,

віддяка,

оддара,

подяка,

розрахунок.

" – Быстренько сбегай, Кузьма, и к Карпцу, и к Пидипригоре. Скажи, пусть сейчас же ко мне приходят. А тебе за дорогу – мой магарыч" (Михаил Стельмах).

Ранее отсутствие магарыча при договоренности могло стать причиной, по которой наемник имел право отказаться выполнять работу. Кроме того, даже для нанятых за деньги мастерам и строителям хозяин должен был поставить магарыч после того, как завершалось строительство.

Значение 3. то, что пьют и едят при таком угощении

"На столе стояла водка: некоторые бурлаки пили магарыч и угощали бурлачек (Иван Нечуй-Левицкий).

наїдки,

смаколики,

випивка.

Значение 4. Выпить магарыч – договориться.

згодитися,

змовитися,

погодитися,

сходитися,

поладнати,

урадити,

умовитися.

В этом случае "магарыч" приобретал особое законное значение в периоды неустойчивой власти, когда отсутствовали законные способы фиксации сделок.

Факту распития магарыча придавалось правовое значение: если до совместного выпивания стороны имели право изменить условия договора или отказаться от его заключения, то после ритуального питья договор считался заключенным, и его условия уже нельзя было изменить. Несмотря на периодические попытки власти обязать заключать договоры письменно, магарыч оставался наиболее распространенным и действенным способом закрепления договоров вплоть до начала ХХ века.

При заключении мировых соглашений с участием общины договоренности также скрепляли совместным распитием водки, то есть магарычом. Если во время спора община выявляла виновную сторону, то могла наказать ее магарычом, который виновник должен был выставить сразу же.

Что такое магарыч: смотрите видео

Значение 5. Распить магарыч – засватать девушку.

"Магарыч – любовная вещь" (Матвей Номис).

сватанки,

запій,

змовини,

брання рушників,

рушники,

згодини,

заручини,

умовини,

умова.

Распитие магарыча сопровождало свадебный обряд на всех его стадиях не только в крестьянской среде, но и среди элит украинского общества.

Значение 6. Занести магарыч – взятку.

"Ты думаешь, мы не знаем, сколько ведер водки ты дал на магарыч голове, писарю и его родне (Иван Нечуй-Левицкий).

хабар,

калим,

базари́нка,

мзда,

підкуп,

підплата,

підмазати,

хавтур,

хавтура,

хаптура.

Магарычом издавна склоняли к себе нужного человека или определенное общество. Можно сказать, что это была очень распространенная традиция. В своей практике волостные суды второй половины XIX века руководствовались принципом "Кто больше водки ставит, тот дело выигрывает".

Знали обо всех значениях этого слова? Украинский язык может еще много чем удивить, как, например, словом "кудла" и его значениями.