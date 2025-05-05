В детстве мы ловили не "кознечиков": как по-украински назвать это прыгающее насекомое

У многих лето ассоциируется с сюркотанием "кознечиков" в траве и попытками поймать это прыткое насекомое. Но оно в украинском языке имеет другое название.

В рубрике "Антисуржик. Говорим правильно на украинском" 24 Канал рассказывает, как правильно называть "кузнечика" на украинском.

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Как переводится "кузнечик"

Лето, солнце, зеленая трава – и "козявки" – вы точно их ловили или наблюдали. Однако такое название насекомого – это русизм. А в украинском языке есть свое название. Ресурс Словарь.UA называет насекомое с длинными ногами, что прыгает и крыльями образует сюркотливые звуки – коник.

Это большое семейство Tettigoniidae, которое насчитывает более 6 тысяч видов.

Чтобы отличить этим словом именно насекомое, а, например, не морского конька, к нему добавляют уточнение – травяной, зеленый или прыгун.

Коник – это и научное и литературное название, которое можно встретить во многих произведениях. А возникло название, вероятно, со сходством насекомого на маленькую лошадь и прыгучестью – благодаря длинным задним ногам. Похожие названия есть и в других европейских языках – английском – "grasshopper" (дословно "травяной прыгун"), итальянском – "cavalletta" (cavallo – лошадь).

А потому называйте это насекомое не "кузнечик" – а коник!

В украинском языке есть свои обозначения для насекомых, как вот со словом "стрекоза", которое тоже является русизмом.

Интересные факты о кузнечиках: смотрите видео

Как еще называют кузнечиков

Для кузнечика в Украине существуют и диалектические названия. Поэтому в разных уголках вы можете услышать названия:

стрибунець,

cкакавка,

скакун,

скочок,

кликунець,

крилограй,

кобилиця,

кобилочка,

дзюркотун,

магуш,

скиць,

прузик ,

, вітрачок,

кавальок.

А больших лошадок еще называют – дибки и степные толстяки.

Однако не стоит называть кузнечиков сверчками – это разные насекомые. Это можно объяснить принадлежностью к отряду Прямокрылых (Orthoptera), куда также входят кузнечики, сверчки и саранча.

А звук, которые издают кузнечики, называют – "дзюрчання", "сюрчанням", "цвірчанням", "стрекотанням".

"Тихо-тихо навколо, тільки сюрчать коники."

"Десь блищить водиця тиха, Край струмка цвірчить десь коник" (Леся Українка).

Любуйтесь насекомыми и называйте их правильно!