Сегодня, в день профессионального праздника, разберемся со словом "почтальон" и выясним, как лучше сказать на украинском языке, со ссылкой на "Горох".

Не "почтальон" – как правильно по-украински?

Украинский язык имеет собственные слова для привычных вещей и профессий, поэтому не всегда нужно заимствовать названия из русского. Слово "почтальон" – именно тот случай.

Ко Всемирному дню почты – проведем небольшую языковую ревизию. Ведь письма, посылки и открытки мы отправляем на украинском языке, а вот человека, который их доставляет, иногда называем русским словом "почтальон".

Для начала давайте разберемся с названием службы, от которой происходит эта профессия.

"Пошта" – это система учреждений и служб, занимающихся пересылкой писем, документов, посылок и других отправлений. А еще так называют само здание, куда мы приходим, чтобы отправить или получить посылку, и транспорт, на котором их доставляют.

Слово "пошта" пришло в украинский язык через польское poczta из итальянского posta. Исторически оно связано с организованной перевозкой почтовых отправлений и сменой лошадей на определенных станциях во время путешествий. Итальянское (латинское) слово "posta" связывают с понятием места или пункта, где останавливались для смены лошадей.

С развитием почтового сообщения значение слова расширилось: оно стало обозначать не только место остановки или станцию, но и целую систему доставки корреспонденции.

В самом названии заметна разница: на украинском – поШта, а на русском – поЧта. И дело не только в одной букве, но и в том, как образуются слова для обозначения профессии. На украинском языке работника почты можно назвать "поштарем". Есть и другое точное слово – "листоноша", в котором само название подсказывает, чем занимается человек: носит и разносит письма адресатам. "Листоноша" – почтовый служащий, который разносит корреспонденцию адресатам. Обратите внимание! Ранее мы писали о еще одном распространенном русизме, который тоже касается почты – "открытка" и как назвать ее на украинском языке.

Кстати, есть интересный нюанс. В украинских словарях можно найти слово "поштальон", но оно имеет пометки "разговорное", "устаревшее", "редко". То есть оно существовало в украинском языке, однако в современной речи гораздо естественнее сказать "листоноша" или "поштар".

И сегодня мы часто пользуемся услугами почты, хотя уже не ради писем или открыток, а чтобы получать или отправлять посылки. А профессию часто называем – курьер (слово происходит из французского – "гонец или посланник").

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А теперь немного почтовой истории

9 октября – Всемирный день почты. Именно в этот день 1874 года был подписан Бернский договор, положивший начало Всемирному почтовому союзу. Большинство почтовых организаций из разных стран мира входят во Всемирный почтовый союз.

А украинская почтовая история может удивить. Например, первый в мире памятник почтальону (мемориальную доску) установили в 1838 году в селе Турьи-Ремети на Закарпатье. Его посвятили Федору Фекете, который преодолевал пешком более 60 километров, доставляя письма, газеты и денежные переводы. А в 2004 году – уже памятник в закарпатском райцентре Перечине. Ему посвящена и украинская марка 2020 года "Древние почтовые маршруты".

Памятник Федору Фекете в Перечине / "Банош"

Еще один интересный факт: первый известный почтовый документ нашли в Египте – он датируется 255 годом до нашей эры. А первая почтовая марка появилась в Великобритании в 1840 году.

Украинская марка в честь Федора Фекета / Денис Ман. Фейсбук.

Поэтому сегодня мы можем поздравить не только почту, но и людей, которые каждый день помогают письмам и посылкам находить своих адресатов.

И запомним: не "почтальон", а – листоноша или поштар. Ведь в украинском языке для этой профессии есть свои точные и живые слова.