Почти 200 школ закрылось в Украине перед началом учебного года

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Закрытие малокомплектных школ – шаг в рамках реформы образования
Закрытие малокомплектных школ – шаг в рамках реформы образования / Твоє місто

Перед началом учебного года 2019-2020 в Украине закрылось почти 200 школ. Некоторые из них планируют возобновлять работу.

Причин закрытия школ много. Данные об остановке работы учебных заведений предоставили в Министерстве образования Украины на запрос журналиста УНН.

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Важно заметить, что среди них (закрытых школ) есть заведения, деятельность которых временно приостановлена, в том числе находящихся на капитальном ремонте
– рассказали в министерстве.

В основном школы закрывают из-за их малокомплектности. Учащихся таких учебных заведений переводят в опорные школы. Еще одной причиной закрытия является аварийность помещений.

В прошлом году в Украине закрылось 120 школ.

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Сколько школ в Украине подлежат закрытию из-за малокомплектности?

По данным министерства образования, во время учебного года 2017-2018 годов в Украине работали:

  • 282 школы, в которых училось менее 10 детей;
  • 483 школы с количеством учеников от 10-19;
  • 955 школ, где учится 40 школьников.
Теги: Реформа образования Министерство образования Украины Учеба Школа
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