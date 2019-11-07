Почти 200 школ закрылось в Украине перед началом учебного года

Перед началом учебного года 2019-2020 в Украине закрылось почти 200 школ. Некоторые из них планируют возобновлять работу.

Причин закрытия школ много. Данные об остановке работы учебных заведений предоставили в Министерстве образования Украины на запрос журналиста УНН.

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Важно заметить, что среди них (закрытых школ) есть заведения, деятельность которых временно приостановлена, в том числе находящихся на капитальном ремонте

– рассказали в министерстве.

В основном школы закрывают из-за их малокомплектности. Учащихся таких учебных заведений переводят в опорные школы. Еще одной причиной закрытия является аварийность помещений.

В прошлом году в Украине закрылось 120 школ.

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Сколько школ в Украине подлежат закрытию из-за малокомплектности?

По данным министерства образования, во время учебного года 2017-2018 годов в Украине работали: