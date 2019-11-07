Майже 200 шкіл закрилось в Україні перед початком навчального року
Перед початком навчального року 2019-2020 в Україні закрилось майже 200 шкіл. Деякі з них планують відновлювати роботу.
Причин закриття шкіл багато. Дані про зупинку роботи навчальних закладів надали у Міністерстві освіти України на запит журналіста УНН.
Вам буде цікаво: Реформа освіти: які зміни чекають на школярів
Важливо зауважити, що серед них (закритих шкіл) є заклади, діяльність яких тимчасово призупинена, зокрема перебувають на капітальному ремонті
– розповіли у міністерстві.
В основному школи закривають через їхню малокомплектність. Учнів таких закладів освіти переводять до опорних шкіл. Ще однією причиною закриття є аварійність приміщень.
Минулого року в Україні закрилось 120 шкіл.
Схоже: Відстояли: батьки школярів на Донеччині зупинили закриття школи
Скільки шкіл в Україні підлягають закриттю через малокомплектність?
За даними міністерства освіти, під час навчального року 2017-2018 років в Україні працювали:
- 282 школи, в яких навчалось менш як 10 дітей;
- 483 школи з кількістю учнів від 10-19;
- 955 шкіл, де вчиться 40 школярів.