Майже 200 шкіл закрилось в Україні перед початком навчального року

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Закриття маклокомплектних шкіл – крок у рамках реформи освіти
Закриття маклокомплектних шкіл – крок у рамках реформи освіти / Твоє місто

Перед початком навчального року 2019-2020 в Україні закрилось майже 200 шкіл. Деякі з них планують відновлювати роботу.

Причин закриття шкіл багато. Дані про зупинку роботи навчальних закладів надали у Міністерстві освіти України на запит журналіста УНН.

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Важливо зауважити, що серед них (закритих шкіл) є заклади, діяльність яких тимчасово призупинена, зокрема перебувають на капітальному ремонті 
– розповіли у міністерстві.

В основному школи закривають через їхню малокомплектність. Учнів таких закладів освіти переводять до опорних шкіл. Ще однією причиною закриття є аварійність приміщень.

Минулого року в Україні закрилось 120 шкіл.

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Скільки шкіл в Україні підлягають закриттю через малокомплектність?

За даними міністерства освіти, під час навчального року 2017-2018 років в Україні працювали:

  • 282 школи, в яких навчалось менш як 10 дітей;
  • 483 школи з кількістю учнів від 10-19;
  • 955 шкіл, де вчиться 40 школярів.
Теги: Освіта Школа Міністерство освіти України Реформа освіти
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