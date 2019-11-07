Майже 200 шкіл закрилось в Україні перед початком навчального року

Перед початком навчального року 2019-2020 в Україні закрилось майже 200 шкіл. Деякі з них планують відновлювати роботу.

Причин закриття шкіл багато. Дані про зупинку роботи навчальних закладів надали у Міністерстві освіти України на запит журналіста УНН.

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Важливо зауважити, що серед них (закритих шкіл) є заклади, діяльність яких тимчасово призупинена, зокрема перебувають на капітальному ремонті

– розповіли у міністерстві.

В основному школи закривають через їхню малокомплектність. Учнів таких закладів освіти переводять до опорних шкіл. Ще однією причиною закриття є аварійність приміщень.

Минулого року в Україні закрилось 120 шкіл.

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Скільки шкіл в Україні підлягають закриттю через малокомплектність?

За даними міністерства освіти, під час навчального року 2017-2018 років в Україні працювали: