Более чем в прошлом году: сколько заявлений подали поступающие из ВТО в украинские вузы

Нынешняя вступительная кампания в вузы нашего государства продолжается. Сейчас абитуриенты активно подают заявления на поступление.

Вузы в общей сложности уже получили более 800 тысяч таких заявлений. Об этом информирует Министерство образования и науки Украины.

Как вступает молодежь с временно оккупированных территорий

По состоянию на 28 июля по квоте-2 вуза получили 26 744 заявления от 7 156 абитуриентов.

Квота-2 – это отдельно зарезервированные бюджетные места для поступающих, место жительства которых зарегистрировано или задекларировано на временно оккупированных территориях или территориях активных боевых действий. Такие поступающие принимают участие в отдельном конкурсе и соревнуются за бюджетные места в пределах своей квоты.

Это достаточно много – больше чем в прошлом. Это говорит о том, что правила приема, ежегодно утверждаемые Министерством образования и науки, постоянно совершенствуются и дают больший доступ к получению высшего образования.

– заявила заместитель гендиректора Директората высшего образования и образования взрослых МОН Украины Алла Рыбалко во время пресс-конференции, сообщает Укринформ.

И добавила, что для перемещенных университетов и высших учебных заведений в прифронтовых областях размер квоты-2 достигает 40%.

Интересно Эти украинские вузы получили больше всего заявлений от поступающих.

Что нужно учесть абитуриентам

Подача заявлений на бакалавриат и медицинскую магистратуру в этом году продлится до 18:00 1 августа 2026 года.

Не позднее 6 августа поступающие увидят рекомендации к зачислению на бюджет в своих электронных кабинетах. После получения рекомендации нужно до 18:00 11 августа подтвердить выбор места обучения и выполнить требования учебного заведения. Зачисление на бюджет состоится не позднее 13 августа,

– напоминают в МОН.

Участники дополнительной сессии НМТ имеют такие же права на поступление, как и участники основной. Результаты дополнительной сессии уже есть в персональных кабинетах, поэтому у поступающих есть время подать заявления до завершения основного периода.

Перед подачей первого заявления поступающим, имеющим право на специальные условия участия во вступительной кампании, следует убедиться, что соответствующая категория внесена в ЕГЭБО.

Что известно о подаче заявлений на поступление в вузы

19 июля стартовал основной этап вступительной кампании 2026 года – подача заявлений. Для всех категорий абитуриентов продлится до 1 августа. В течение этого периода поступающие могут подать до 5 заявлений в бюджет.

На контрактную форму обучения можно подать до 5 заявлений.

Каждому заявлению и на бюджет, и на контракт поступающий должен придать приоритетность. Приоритетность – это очередность заявлений, согласно которой определяется очередность рассмотрения заявления при поступлении.

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