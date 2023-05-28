Не допускайте этих ошибок на НМТ: список слов с правильным ударением

5 июня стартует основная сессия национального мультипредметного теста в 2023 году. Так что будущие его участники усиленно готовятся к экзамену.

Так, им в этом году придется сдавать 3 предмета – 2 обязательных и 1 – на выбор. Среди обязательных – украинский язык.

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Как правильно ставить ударение в словах

Поэтому выпускники в который раз повторяют правописание. При этом не всегда обращают внимание на правильное ударение слов: считают, что эта задача довольно легкая.

Однако легкомыслить этой темой не стоит. Многие ошибки абитуриенты могут допустить именно в задачах, предусматривающих выбор слов с правильным ударением.

Поэтому предлагаем вам подборку слов, подчеркивание которых вам следует запомнить.

веснЯнИй;

боЯзнь;

близькИй;

добУток;

закінчИти;

помОвчати;

перЕпис;

чорнОзем;

рукОпис;

мерЕжа;

мАбУть;

каталОг;

ві́рші;

корИсний;

дОнька;

індУстрія;

квартАл;

навчАння;

пізнАння.

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