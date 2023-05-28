Не допускайте этих ошибок на НМТ: список слов с правильным ударением

28 мая 2023, 13:39
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5 июня стартует основная сессия национального мультипредметного теста в 2023 году. Так что будущие его участники усиленно готовятся к экзамену.

Так, им в этом году придется сдавать 3 предмета – 2 обязательных и 1 – на выбор. Среди обязательных – украинский язык.

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Как правильно ставить ударение в словах

Поэтому выпускники в который раз повторяют правописание. При этом не всегда обращают внимание на правильное ударение слов: считают, что эта задача довольно легкая.

Однако легкомыслить этой темой не стоит. Многие ошибки абитуриенты могут допустить именно в задачах, предусматривающих выбор слов с правильным ударением.

Поэтому предлагаем вам подборку слов, подчеркивание которых вам следует запомнить.

  • веснЯнИй;
  • боЯзнь;
  • близькИй;
  • добУток;
  • закінчИти;
  • помОвчати;
  • перЕпис;
  • чорнОзем;
  • рукОпис;
  • мерЕжа;
  • мАбУть;
  • каталОг;
  • ві́рші;
  • корИсний;
  • дОнька;
  • індУстрія;
  • квартАл;
  • навчАння;
  • пізнАння.

Вступительная кампания – 2023: кратко

  • НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
  • На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
  • В МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную.
  • Основная состоится в течение 5 – 23 июня. Дополнительная – в течение 11 – 24 июля.
  • Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
  • Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
  • Регистрация на НМТ-2023 состоялась в апреле.
  • Приглашение на тестирование в рамках основной сессии НМТ-2023 участники получат 25 – 26 мая. Его нужно скачать не позже 26 мая.
  • Участники, которые будут сдавать мультитест в рамках дополнительной сессии, получат приглашение не позднее чем за 3 календарных дня до начала ее проведения.
  • После определения результатов НМТ на странице разместят информационную карту с персональными результатами участника тестирования. Она является приложением к сертификату НМТ, который находится в персональном кабинете участника НМТ. Ее не посылают участникам тестирования.
  • Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.
Автор: Марія Волошин