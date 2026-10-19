Достаточно ли школьной программы для подготовки к НМТ: что говорят выпускники
Почти половина украинских учащихся 11-х классов и первокурсников убеждены, что школьной подготовки достаточно для успешной сдачи НМТ.
Об этом свидетельствуют результаты опроса KSE Institute. Об этом сообщает УЦОЯО.
Достаточно ли школьной программы для подготовки к НМТ
По данным опроса, 47% опрошенных учеников и студентов считают, что уроков в школе достаточно для подготовки к тестированию. При этом 52% полагают, что школа может подготовить к набору 180+ баллов без дополнительных занятий.
А вот 44% опрошенных заявили, что школьной подготовки недостаточно.
Среди самых популярных способов подготовки к НМТ лидирует самостоятельная и дистанционная подготовка: 68% участников НМТ отдают предпочтение именно ей. С репетиторами готовятся или готовились 60% респондентов.
Результаты опроса / скриншот отчета
57% опрошенных учащихся и студентов убеждены, что для подготовки к НМТ достаточно уроков в школе. Подготовительные курсы выбирают 35% участников исследования.
Авторы исследования отмечают, что репетиторы и платные курсы стали нормой для многих старшеклассников. Они выполняют функцию замещения или более качественного выполнения обязанностей школы.
Ранее мы сообщали, что учительница истории и гражданского образования Екатерина Яворская, которая в этом году вошла в десятку финалистов премии Global Teacher Prize Ukraine 2026, рассказала, как эффективно готовиться к НМТ по истории.