Готовит НМТ: в тернопольской школе ввели интересную систему оценивания

В тернопольской школе №28 была введена интересная система оценки учеников. Их знания теперь будут "измерять" по 200-балльной шкале.

Такое новшество касается учеников 9 – 11 классов. Баллы школьники накапливают, чтобы в сумме получить 200 за семестр.

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В Тернополе в школе была введена новая система оценивания

Директор школы Лилии Вавринов говорит, что таким образом учеников готовят к поступлению в вуз.

В этом году у нас есть мотивация делать больше задач, потому что за это мы получаем большие оценки. С одной стороны, это легче, а с другой – надо усилия прилагать,

– говорит одиннадцатиклассник Константин Куч.

Ученики при этом получают баллы как за выполненные задания, так и за посещение, говорит одиннадцатиклассница Каролина Казюра. Школьники могут сами подсчитывать баллы в электронном журнале и определять свою успешность. Для старшеклассников это очень интересно.

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Директор школы говорит, в прошлом году 200-балльное оценивание ввели в 10 классе. А уже с начала нового учебного года включить 9 и 11 классы.

Эта система, которая применяется в высших учебных заведениях, именно в нашей школе адаптирована школьных реалий. Дети не получают оценки, они получают баллы, которые накапливают, составляют. За семестр у них может быть максимально 200 баллов. Эту сумму по определенной шкале мы переводим потом в 12-балльную систему. Оценка потеряла свой карательный эффект, она утратила влияние на формирование негативных эмоций детей. Просто ребенок себе, как в кошелек, складывает свои баллы,

– отметила директор учебного заведения.

И добавила, что такая система оценивания помогает учеников адаптироваться к сдаче НМТ, оцениваемой в 200 баллов. А затем и к обучению в ЗВО, где преобладает модульная 200- или 100-балльная система.

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Каковы виды оценки учеников

Заместитель директора областного института последипломного педагогического образования Ольга Когут отмечает: руководство школ может разрабатывать собственные системы оценивания. В соответствии со статьей 17 ЗУ "О полном среднем образовании" это могут быть: