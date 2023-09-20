Таке нововведення стосується учнів 9 – 11 класів. Бали школярі накопичують, аби в сумі отримати 200 за семестр.

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У Тернополі у школі запровадили нову систему оцінювання

Директорка школи Лілії Вавринів каже, що таким чином учнів готують до вступу у виші.

Цього року в нас є мотивація робити більше завдань, бо за це ми отримуємо більші оцінки. З однієї сторони, це легше, а з іншої – треба зусилля докладати,

– каже одинадцятикласник Костянтин Куч.

Учні при цьому отримують бали, як за виконані завдання, так і за відвідування, каже одинадцятикласниця Кароліна Казюра. Школярі при цьому можуть самі підраховувати бали у електронному журналі та визначати свою успішність. Для старшокласників це досить цікаво.

Дистанційна школа "Оптіма" не просто відповідає стандартам кращих закладів освіти, вона перевищує їх! Доказом цього є цьогорічний рейтинг шкіл України за результатами НМТ 2023 року. "Оптіма" посіла 3 місце серед шкіл Києва і 6 – серед загальноосвітніх закладів України. А вже сьогодні кожен із вас може самостійно випробувати переваги дистанційної освіти.

Директорка школи каже, минулого року 200-бальне оцінювання запровадили у 10 класі. А вже з початку нового навчального року долучити 9 та 11 класи.

Ця система, яка застосовується у вищих навчальних закладах, саме в нашій школі є адаптована шкільних реалій. Діти не отримують оцінки, вони отримують бали, які накопичують, складають. За семестр вони можуть мати максимально 200 балів. Цю суму за певною шкалою ми переводимо потім у 12-бальну систему. Оцінка втратила свій каральний ефект, вона втратила вплив на формування негативних емоцій дітей. Просто дитина собі, як в гаманець, складає свої бали,

– зауважила директорка навчального закладу.

І додала, що така система оцінювання допомагає учням адаптуватися до складання НМТ, яке оцінюють у 200 балів. А потім і до навчання у ЗВО, де переважає модульне 200- чи 100-бальна система.

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Які є види оцінювання учнів

Заступниця директора обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Ольга Когут наголошує: керівництво шкіл може розробляти власні системи оцінювання. Відповідно до статті 17 ЗУ "Про повну загальну середню освіту" це можуть бути: