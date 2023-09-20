Такое новшество касается учеников 9 – 11 классов. Баллы школьники накапливают, чтобы в сумме получить 200 за семестр.
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В Тернополе в школе была введена новая система оценивания
Директор школы Лилии Вавринов говорит, что таким образом учеников готовят к поступлению в вуз.
В этом году у нас есть мотивация делать больше задач, потому что за это мы получаем большие оценки. С одной стороны, это легче, а с другой – надо усилия прилагать,
– говорит одиннадцатиклассник Константин Куч.
Ученики при этом получают баллы как за выполненные задания, так и за посещение, говорит одиннадцатиклассница Каролина Казюра. Школьники могут сами подсчитывать баллы в электронном журнале и определять свою успешность. Для старшеклассников это очень интересно.
Директор школы говорит, в прошлом году 200-балльное оценивание ввели в 10 классе. А уже с начала нового учебного года включить 9 и 11 классы.
Эта система, которая применяется в высших учебных заведениях, именно в нашей школе адаптирована школьных реалий. Дети не получают оценки, они получают баллы, которые накапливают, составляют. За семестр у них может быть максимально 200 баллов. Эту сумму по определенной шкале мы переводим потом в 12-балльную систему. Оценка потеряла свой карательный эффект, она утратила влияние на формирование негативных эмоций детей. Просто ребенок себе, как в кошелек, складывает свои баллы,
– отметила директор учебного заведения.
И добавила, что такая система оценивания помогает учеников адаптироваться к сдаче НМТ, оцениваемой в 200 баллов. А затем и к обучению в ЗВО, где преобладает модульная 200- или 100-балльная система.
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Каковы виды оценки учеников
Заместитель директора областного института последипломного педагогического образования Ольга Когут отмечает: руководство школ может разрабатывать собственные системы оценивания. В соответствии со статьей 17 ЗУ "О полном среднем образовании" это могут быть:
- 100-балльная система;
- 200-балльная система;
- рейтинговые системы;
- накопительные системы;
- системы описательные;
- системы, предполагающие зачисление и не зачисление.