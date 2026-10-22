Как проводить радиодиктант с учениками: чтец, один из лучших учителей мира, поделился советами

Радиодиктант национального единства в этом году состоится 27 октября, в День украинской письменности и языка. Текст напишет украинский писатель и ветеран российско-украинской войны Артур Дронь.

Впервые текст радиодиктанта будут читать в дуэте. Артур Пройдаков станет первым учителем, который вместе с общественной деятельницей и волонтеркой Дашей Астафьевой прочитает этот диктант, отмечает "Освитория".

Какие советы дал Артур Пройдаков

Артур Пройдаков – учитель украинского языка и литературы, который в 2021 году стал победителем премии Global Teacher Prize Ukraine, а в 2023 году вошел в десятку лучших учителей мира. Он рассказал, как готовиться к написанию диктанта.

Педагог говорит: важно привлекать к Радиодиктанту детей, ведь так они становятся частью традиции, которая объединяет украинцев во всем мире.

Определенно не советую игнорировать детей и сохранять традицию только во "взрослом пузыре". Когда дети и взрослые пишут вместе, мы передаем любовь к украинскому языку через совместный опыт. Чем больше будет таких примеров совместной деятельности, тем лучше,

– подчеркнул учитель.

И дал пять советов учителям, как провести радиодиктант вместе со старшеклассниками.

1. Начните с интереса и приглашения

Перед диктантом стоит поговорить с учениками о самом мероприятии и его истории. Люди в разных городах и странах откладывают дела, слушают один голос и пишут общий текст. Уместно спросить: "Как думаете, зачем люди добровольно пишут диктант, когда уже давно закончили школу?".

Можно вместе подготовить место, где вы будете писать радиодиктант. Стоит пригласить присоединиться других учителей, предложить детям рассказать о мероприятии своим родным. Важно, чтобы ученики почувствовали себя частью общего события.

2. Заранее договоритесь о правилах участия

Еще до начала объясните, будете ли вы проверять работы и как именно.

Я советую не оценивать радиодиктант школьной оценкой, а сделать проверку добровольной или предложить самопроверку после публикации текста. Конечно, желающие могут прислать работу организаторам в соответствии с опубликованными ими правилами,

– говорит учитель.

Важно также уточнить: "Если пропустили слово или предложение, оставьте место и слушайте дальше". Возможность принять участие должна быть и у тех, кто пока не уверен в своих силах.

3. Ищите в тексте для взрослых точки входа для подростков

Определенно не стоит требовать, чтобы ученики сразу поняли все образы, исторические намеки или переживания автора. Запланируйте обсуждение текста диктанта после его завершения. Начните с доступного: "Какая фраза запомнилась?", "Какой образ вы представили?", "Что осталось непонятным?".

Далее можно объяснить необходимый контекст и предложить связь с темами, которые подростки уже осмысливают: дом, дружба, память, выбор, потеря, будущее. В то же время не советую сводить текст к одной "правильной мысли". Ученики могут по-разному его воспринимать, задавать вопросы и аргументированно не соглашаться с автором,

– убеждает педагог.

4. Помогите увидеть в ошибке конкретную задачу

Можно сказать: "Этот диктант показывает, что сегодня было сложно. Давайте выберем одну вещь, с которой разберемся". Учителю уместно также поделиться собственными сомнениями относительно написания слова или постановки запятой. Это показывает, что проверять себя и пользоваться словарем – естественная часть работы с языком.

Лучше предложить понятное дальнейшее действие: найти одно правило, которое стоит повторить, разобрать сложное слово или выяснить причину пропущенного знака препинания.

5. Завершите урок ощущением общности

Внимание к правописанию важно, но количество ошибок не определяет принадлежность человека к языковому сообществу. Поэтому стоит избегать публичного сравнения работ и выводов о том, кто "лучше знает" или "больше любит" украинский язык.

Поблагодарите за участие. Хорошо, если после "Радиодиктанта" подросток почувствует красоту украинского языка и осознает, что является частью большого сообщества людей, которых он объединяет.