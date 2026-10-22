Впервые текст радиодиктанта будут читать в дуэте. Артур Пройдаков станет первым учителем, который вместе с общественной деятельницей и волонтеркой Дашей Астафьевой прочитает этот диктант, отмечает "Освитория".
Какие советы дал Артур Пройдаков
Артур Пройдаков – учитель украинского языка и литературы, который в 2021 году стал победителем премии Global Teacher Prize Ukraine, а в 2023 году вошел в десятку лучших учителей мира. Он рассказал, как готовиться к написанию диктанта.
Педагог говорит: важно привлекать к Радиодиктанту детей, ведь так они становятся частью традиции, которая объединяет украинцев во всем мире.
Определенно не советую игнорировать детей и сохранять традицию только во "взрослом пузыре". Когда дети и взрослые пишут вместе, мы передаем любовь к украинскому языку через совместный опыт. Чем больше будет таких примеров совместной деятельности, тем лучше,
– подчеркнул учитель.
И дал пять советов учителям, как провести радиодиктант вместе со старшеклассниками.
1. Начните с интереса и приглашения
Перед диктантом стоит поговорить с учениками о самом мероприятии и его истории. Люди в разных городах и странах откладывают дела, слушают один голос и пишут общий текст. Уместно спросить: "Как думаете, зачем люди добровольно пишут диктант, когда уже давно закончили школу?".
Можно вместе подготовить место, где вы будете писать радиодиктант. Стоит пригласить присоединиться других учителей, предложить детям рассказать о мероприятии своим родным. Важно, чтобы ученики почувствовали себя частью общего события.
2. Заранее договоритесь о правилах участия
Еще до начала объясните, будете ли вы проверять работы и как именно.
Я советую не оценивать радиодиктант школьной оценкой, а сделать проверку добровольной или предложить самопроверку после публикации текста. Конечно, желающие могут прислать работу организаторам в соответствии с опубликованными ими правилами,
– говорит учитель.
Важно также уточнить: "Если пропустили слово или предложение, оставьте место и слушайте дальше". Возможность принять участие должна быть и у тех, кто пока не уверен в своих силах.
3. Ищите в тексте для взрослых точки входа для подростков
Определенно не стоит требовать, чтобы ученики сразу поняли все образы, исторические намеки или переживания автора. Запланируйте обсуждение текста диктанта после его завершения. Начните с доступного: "Какая фраза запомнилась?", "Какой образ вы представили?", "Что осталось непонятным?".
Далее можно объяснить необходимый контекст и предложить связь с темами, которые подростки уже осмысливают: дом, дружба, память, выбор, потеря, будущее. В то же время не советую сводить текст к одной "правильной мысли". Ученики могут по-разному его воспринимать, задавать вопросы и аргументированно не соглашаться с автором,
– убеждает педагог.
4. Помогите увидеть в ошибке конкретную задачу
Можно сказать: "Этот диктант показывает, что сегодня было сложно. Давайте выберем одну вещь, с которой разберемся". Учителю уместно также поделиться собственными сомнениями относительно написания слова или постановки запятой. Это показывает, что проверять себя и пользоваться словарем – естественная часть работы с языком.
Лучше предложить понятное дальнейшее действие: найти одно правило, которое стоит повторить, разобрать сложное слово или выяснить причину пропущенного знака препинания.
5. Завершите урок ощущением общности
Внимание к правописанию важно, но количество ошибок не определяет принадлежность человека к языковому сообществу. Поэтому стоит избегать публичного сравнения работ и выводов о том, кто "лучше знает" или "больше любит" украинский язык.
Поблагодарите за участие. Хорошо, если после "Радиодиктанта" подросток почувствует красоту украинского языка и осознает, что является частью большого сообщества людей, которых он объединяет.
Ранее мы сообщали, что в Украине объявили автора и чтецов текста Радиодиктанта национального единства – 2026.