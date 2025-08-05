Сколько учеников в Украине начнут новый учебный год и как будут учиться
- Более 3 миллионов украинских школьников начнут учебный год.
- В Украине строят новые подземные школы-укрытия, обновляют имеющиеся и обеспечивают подвоз учеников новыми школьными автобусами, в частности в прифронтовых регионах.
Более 3 миллионов украинских детей начнут учебный год 2025 – 2026. Учиться будут очно, в смешанном формате или онлайн.
Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение в телеграмм-канале премьера Юлии Свириденко. По словам чиновницы, отсутствие укрытий в учебных заведениях снижает качество обучения и затрудняет возможность организовывать очные занятия.
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Поэтому, акцентировала глава украинского правительства, в Украине продолжают строительство новых подземных школ-укрытий и обновляют те, что есть. Также обеспечивают подвоз учеников на новых школьных автобусах.
Особое внимание – школам в прифронтовых регионах. Важно, чтобы все дети имели равный доступ к качественному образованию, а учебные программы соответствовали требованиям современного рынка труда,
– подчеркнула Свириденко.
И добавила, что именно поэтому сосредотачиваются на обновлении содержания и методик обучения в соответствии с вызовами времени и повышают квалификацию учителей.
Руководительница Кабмина также добавила, что в этом году более 2,4 тысячи учеников сдали национальный мультипредметный тест на высший балл. Поэтому чиновники работают над тем, чтобы каждый из таких выпускников мог реализовать свой потенциал в Украине.
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