Как подтвердить украинский диплом в Словакии: что важно знать

Если вы намерены переехать в Словакию для обучения или проживания, вам нужно подтвердить свой аттестат или диплом.

При приезде в Словацкую Республику, в качестве студента или молодого специалиста, следует соблюсти обязательные формальные процедуры. Что нужно сделать, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на ресурс Slovak Study.

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Как подтвердить диплом из Украины

Словацкая Республика – страна, которую украинцы рассматривают как перспективную страну для получения образования и работы. Однако, что адаптация проходила успешно стоит начать с нострификации документов.

Что такое нострификация Это признание (легализация) образовательных документов (диплом, аттестат, научная степень) выданных в другой стране, соответствующими ведомствами Словакии. Речь идет именно о подтверждении квалификации или полученных знаний ученика.

Признание украинских документов требуется в случае:

поступления в ВУЗ;

поступление в магистратуру;

легального трудоустройства (если не выполнена нострификация диплома медсестры или врача в Словакии, шансов получить работу просто не будет);

прохождения профессиональной переподготовки или квалификационного роста;

бизнесменам для открытия и ведения предпринимательской деятельности в тех сферах, где свое профильное образование нужно подтверждать.

Нострификация документов имеет определенные сроки, которые важно не пропустить. Крайне важно сделать это заблаговременно, чтобы не опоздать с подачей заявки, например в вуз, и не рисковать потерять целый год.

Порядок действий выглядит следующим образом – претендент подает свое заявление в ведомство образования вместе с полным пакетом оговоренных в требованиях документов, далее задача Министерства – принимать решение, и по итогам можно подавать документы в университет.

При этом стоит сравнить освоенную учебную программу с той, которую придется проходить. Значительное количество расхождений в них может стать причиной отказа в принятии заявления.

Важно! Даже если ты подаешься на бесплатное обучение – нострификация обязательна!

Стоимость и сроки нострификации

Для дипломов из государств, не входящих в ЕС, процесс длится в среднем 1 – 2 месяца. 2 месяца – для тех, чья цель – трудоустройство, и 1 месяц для тех, кто намерен продолжать обучение в государственном вузе.

Цена услуги зависит от документов нострификации.

Нострификация свидетельства (аттестата об окончании 9-го или 11-го класса) – 300 евро. Цена услуги складывается из реальных расходов, которые ВУЗ несет во время выполнения процедуры, это расходы на:

апостилирование;

перевод;

заполнение ряда анкет на словацком языке;

направление документов в Министерство образования СР;

подачу диплома в словацкий ВУЗ;

оплату пошлины.

Нострификация диплома (дипломов младшего специалиста, бакалавра, магистра) – 500 евро.

Нострификация диплома о получении высшего образования, что предусматривает дальнейший экзамен, регистрация на экзамен и сопровождение на экзамен (медицинский диплом) – 700 евро.

Что нужно для признания образовательного документа

Существует обязательный перечень документов, которые следует заблаговременно подготовить и подать для нострификации.

аттестат или диплом об образовании;

приложение с перечнем предметов и оценками;

нотариально заверенную копию диплома с апостилем (словацкий нотариус должен заверить также все вкладки и приложения);

выполненные словацкими экспертами официальные переводы копий;

копию актуального загранпаспорта;

заявку установленного образца с указанием информации о заявителе, ВУЗе, где он будет учиться, программы обучения и адреса, куда должен прийти ответ.

В некоторых случаях этот пакет дополняется сертификатом, подтверждающим уровень владения языком или свидетельством о сдаче экзаменов. В случае нострификации документов для несовершеннолетних лиц, перечень документов также будет дополнен.

Учтите! В случае если образование было успешно признано в другом государстве ЕС, существует в Словакии упрощенный способ нострификации квалификации, который действует и в отношении нострификации, сделанной в Словакии. То есть осуществив нострификацию в Словакии, нострификация в другом государстве ЕС будет проходить значительно легче.

Если отказали в нострификации

Хотя нострификация диплома в Словакии – не очень сложная процедура, иногда можно получить отказ. Решение об отказе имеет письменное обоснование и аргументацию.

Заявитель имеет право опротестовать. Апелляция подается в орган, который вынес решение, в течение 15 дней с момента его получения. Министерство образования Словакии имеет 30 дней на рассмотрение и принятие окончательного решения по апелляции. Обжаловать его уже невозможно.

Здесь стоит действовать заблаговременно и быть готовыми к такой ситуации. Важно учесть, что без подтверждения образования вовремя – университет может не зачислить на обучение или даже отказать в месте.

О возможностях и стоимости обучения в Словакии 24 Канал писал ранее.