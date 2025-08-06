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Учеба Образование в Украине Чтобы не пролететь мимо вуза или колледжа: как подтвердить выбор места обучения
6 августа, 08:55
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Чтобы не пролететь мимо вуза или колледжа: как подтвердить выбор места обучения

Мария Волошин
Основні тези
  • Поступающие могут подтвердить выбор места обучения могут подтвердить выбор места обучения онлайн через КЭП или Дія.Підпис, или офлайн путем подписания заявления от руки и загрузки его сканкопии.
  • Крайние сроки подтверждения варьируются от 29 июля до 30 августа, в зависимости от типа заведения и уровня образования.
  • Неподтверждение выбора до указанного срока аннулирует заявление.

Продолжается вступительная кампания 2025 года. Поступающие в вузы и колледжи, которые получили рекомендацию к зачислению, должны подтвердить свой выбор места обучения.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины. В ведомстве обнародовали подробные инструкции и сроки.

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Как абитуриенту подтвердить выбор места обучения?

Абитуриенты могут подтвердить выбор места получения образования в двух форматах:

1. через учебное заведение:

  • онлайн – подписать заявление с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) или Дия.Подписи;

  • офлайн – подписать заявление от руки и загрузить его сканкопию в электронный кабинет.

2. в электронном кабинете:

  • подписать заявление КЭП или через Дия.Подпись;

  • загрузить сканкопию подписанного заявления (для поступающих с ВОТ или тех, кто находится за рубежом и не имеет возможности получить КЭП).

Чтобы воспользоваться КЭП или Дия.Подписью, в данных поступающего должен быть указан регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

Инструкция для подтверждения в электронном кабинете

В модуле "Поданные заявления на поступление" надо выбрать заявление со статусом "Рекомендовано". Затем следует нажать "Подтвердить выбор места получения образования".

После подтвердите ознакомление с требованием о представлении военно-учетного документа. Эту отметку должны поставить все поступающие.

Выберите один из способов:

  • КЭП – загрузите файл ключа, введите пароль и нажмите "Подписать":

  • Дия.Подпись – считайте QR-коды в приложении Дія и выполните дальнейшие инструкции;
  • загрузка сканкопии – подготовьте заявление (напечатанное или написанное от руки), подпишите его, отсканируйте или сфотографируйте и загрузите файл в формате .jpg,.jpeg или .pdf (размером не более 2 МБ).

После подписания заявления или загрузки сканкопии нужно обновить страницу. В кабинете напротив заявления должны появиться дата и время подтверждения.

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Как отменить подтверждение?

До момента, когда вуз или колледж подтвердит выполнение требований к зачислению, абитуриент может отменить подтверждение выбора. Для этого нужно:

  • отметить соответствующее заявление;

  • нажать "Отменить подтверждение выбора места получения образования";

  • ознакомиться с предупреждением и подтвердить действие.

Какие крайние сроки подтверждения места обучения?

  • 29 июля, 12:00 – поступление в колледжи на основе 9 классов.

  • 31 июля, 18:00 – после обновления списков.

  • 13 августа, 18:00 – поступление в колледжи на основе 11 классов, квалифицированного рабочего.

  • 15 августа, 18:00 – после обновления списков.

  • 9 августа, 18:00 – поступление в вузы на основе полного общего среднего образования или НРК 5.

  • 30 августа, 18:00 – поступление в вузы в магистратуру на основе НРК 6 или 7.

Эти дедлайны также касаются поступления на контракт по заявлениям с приоритетностью для поступления на бакалавра или магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направлений.

Если абитуриент не подтвердит свой выбор до указанного срока, его заявление теряет силу.