Чтобы не пролететь мимо вуза или колледжа: как подтвердить выбор места обучения
- Поступающие могут подтвердить выбор места обучения могут подтвердить выбор места обучения онлайн через КЭП или Дія.Підпис, или офлайн путем подписания заявления от руки и загрузки его сканкопии.
- Крайние сроки подтверждения варьируются от 29 июля до 30 августа, в зависимости от типа заведения и уровня образования.
- Неподтверждение выбора до указанного срока аннулирует заявление.
Продолжается вступительная кампания 2025 года. Поступающие в вузы и колледжи, которые получили рекомендацию к зачислению, должны подтвердить свой выбор места обучения.
Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины. В ведомстве обнародовали подробные инструкции и сроки.
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Как абитуриенту подтвердить выбор места обучения?
Абитуриенты могут подтвердить выбор места получения образования в двух форматах:
1. через учебное заведение:
онлайн – подписать заявление с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) или Дия.Подписи;
офлайн – подписать заявление от руки и загрузить его сканкопию в электронный кабинет.
2. в электронном кабинете:
подписать заявление КЭП или через Дия.Подпись;
загрузить сканкопию подписанного заявления (для поступающих с ВОТ или тех, кто находится за рубежом и не имеет возможности получить КЭП).
Чтобы воспользоваться КЭП или Дия.Подписью, в данных поступающего должен быть указан регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.
Инструкция для подтверждения в электронном кабинете
В модуле "Поданные заявления на поступление" надо выбрать заявление со статусом "Рекомендовано". Затем следует нажать "Подтвердить выбор места получения образования".
После подтвердите ознакомление с требованием о представлении военно-учетного документа. Эту отметку должны поставить все поступающие.
Выберите один из способов:
КЭП – загрузите файл ключа, введите пароль и нажмите "Подписать":
- Дия.Подпись – считайте QR-коды в приложении Дія и выполните дальнейшие инструкции;
- загрузка сканкопии – подготовьте заявление (напечатанное или написанное от руки), подпишите его, отсканируйте или сфотографируйте и загрузите файл в формате .jpg,.jpeg или .pdf (размером не более 2 МБ).
После подписания заявления или загрузки сканкопии нужно обновить страницу. В кабинете напротив заявления должны появиться дата и время подтверждения.
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Как отменить подтверждение?
До момента, когда вуз или колледж подтвердит выполнение требований к зачислению, абитуриент может отменить подтверждение выбора. Для этого нужно:
отметить соответствующее заявление;
нажать "Отменить подтверждение выбора места получения образования";
ознакомиться с предупреждением и подтвердить действие.
Какие крайние сроки подтверждения места обучения?
29 июля, 12:00 – поступление в колледжи на основе 9 классов.
31 июля, 18:00 – после обновления списков.
13 августа, 18:00 – поступление в колледжи на основе 11 классов, квалифицированного рабочего.
15 августа, 18:00 – после обновления списков.
9 августа, 18:00 – поступление в вузы на основе полного общего среднего образования или НРК 5.
30 августа, 18:00 – поступление в вузы в магистратуру на основе НРК 6 или 7.
Эти дедлайны также касаются поступления на контракт по заявлениям с приоритетностью для поступления на бакалавра или магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направлений.
Если абитуриент не подтвердит свой выбор до указанного срока, его заявление теряет силу.
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