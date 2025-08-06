Продолжается вступительная кампания 2025 года. Поступающие в вузы и колледжи, которые получили рекомендацию к зачислению, должны подтвердить свой выбор места обучения.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины. В ведомстве обнародовали подробные инструкции и сроки.

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Как абитуриенту подтвердить выбор места обучения?

Абитуриенты могут подтвердить выбор места получения образования в двух форматах:

1. через учебное заведение:

онлайн – подписать заявление с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) или Дия.Подписи;

офлайн – подписать заявление от руки и загрузить его сканкопию в электронный кабинет.

2. в электронном кабинете:

подписать заявление КЭП или через Дия.Подпись;

загрузить сканкопию подписанного заявления (для поступающих с ВОТ или тех, кто находится за рубежом и не имеет возможности получить КЭП).

Чтобы воспользоваться КЭП или Дия.Подписью, в данных поступающего должен быть указан регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

Инструкция для подтверждения в электронном кабинете

В модуле "Поданные заявления на поступление" надо выбрать заявление со статусом "Рекомендовано". Затем следует нажать "Подтвердить выбор места получения образования".

После подтвердите ознакомление с требованием о представлении военно-учетного документа. Эту отметку должны поставить все поступающие.

Выберите один из способов:

КЭП – загрузите файл ключа, введите пароль и нажмите "Подписать":

Дия.Подпись – считайте QR-коды в приложении Дія и выполните дальнейшие инструкции;

загрузка сканкопии – подготовьте заявление (напечатанное или написанное от руки), подпишите его, отсканируйте или сфотографируйте и загрузите файл в формате .jpg,.jpeg или .pdf (размером не более 2 МБ).

После подписания заявления или загрузки сканкопии нужно обновить страницу. В кабинете напротив заявления должны появиться дата и время подтверждения.

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Как отменить подтверждение?

До момента, когда вуз или колледж подтвердит выполнение требований к зачислению, абитуриент может отменить подтверждение выбора. Для этого нужно:

отметить соответствующее заявление;

нажать "Отменить подтверждение выбора места получения образования";

ознакомиться с предупреждением и подтвердить действие.

Какие крайние сроки подтверждения места обучения?

29 июля, 12:00 – поступление в колледжи на основе 9 классов.

31 июля, 18:00 – после обновления списков.

13 августа, 18:00 – поступление в колледжи на основе 11 классов, квалифицированного рабочего.

15 августа, 18:00 – после обновления списков.

9 августа, 18:00 – поступление в вузы на основе полного общего среднего образования или НРК 5.

30 августа, 18:00 – поступление в вузы в магистратуру на основе НРК 6 или 7.

Эти дедлайны также касаются поступления на контракт по заявлениям с приоритетностью для поступления на бакалавра или магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направлений.

Если абитуриент не подтвердит свой выбор до указанного срока, его заявление теряет силу.