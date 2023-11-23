Терехов обнародовал кадры строительства подземной школы в Харькове и анонсировал строительство новых

23 ноября 2023, 14:07
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Игорь Терехов

В Харькове идет строительство первой подземной школы в Украине. Она позволит части учащихся учиться очно.

Заметим, что более тысячи учеников имеют возможность получать образование очно в Харькове. Но учатся они в обустроенных классах метро.

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Как в Харькове строят подземную школу

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что количество учеников в метрошколе с начала года увеличилось более чем вдвое.

Есть уже 1860 учеников. С понедельника – плюс четыре новых класса. И возможности подземки, к сожалению, постепенно иссякают,
– отметил мэр города.

Поэтому в городе, по его словам, пытаются как можно быстрее завершить строительство подземной школы – первого современного бомбоубежища в Индустриальном районе. В этой школе смогут получать офлайн образование еще 900 учеников. Видео строительства можно посмотреть здесь.


В Харькове строят первую подземную школу в Украине / видео скриншот

Также Терехов заявил, что параллельно мэрия готовит документацию и подбирает земельные участки, чтобы приступить к строительству таких же защитных сооружений в других районах Харькова. По словам мэра города, сегодня это единственное оптимальное решение, способное объединить безопасность и очное образование.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

В Харьковской области строят уникальную подземную школу

  • В поселке Коротичи Харьковской области также строят подземную школу.
  • Она сможет выдержать прямое попадание ракеты.
  • В помещении во время тревоги смогут скрыться учащиеся, учителя, а также работники садика и офисов, расположенных рядом.
  • Хранилище вместит пол тысячи человек.
  • Стоимость строительства – 90 миллионов гривен.
Автор: Марія Волошин