В одной из областей Украины вскоре откроет двери подземная школа

В Украине продолжается строительство подземных школ, чтобы ученики могли учиться очно. Одно из таких учебных заведений должны построить уже через два месяца.

Ее строят в одном из поселков Харьковского района. В этой подземной школе сможет получать образование в пределах одной смены 150 детей.

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На Харьковщине строят подземную школу

Объект должны сдать через два месяца, отметил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Сложный объект с точки зрения строительной части, инженерии, много заказанных нюансов, в частности по инклюзивности – это лифты. Энергетика, электричество, полная автономность. Планируем завершить работы за два месяца,

– заявил Синегубов.

Школу будут использовать для обучения в несколько смен. Учебное заведение также будет функционировать и как укрытие. Здесь может спрятаться во время тревоги полтысячи человек. Тем более в поселке нет ни одного укрытия.

Всего сейчас на Харьковщине строят шесть защитных сооружений для образовательных учреждений.

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В Харькове уже работает подземная школа

В Харькове уже работает подземная школа. Обучение началось в прошлом году. Но учебный год – 2 сентября 2024 года – в школе-бункере стартовал впервые, сообщила эксклюзивно корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко.

В подземной школе – 11 первых классов. Именно начальную школу стремятся максимально охватить офлайн-обучением.

С сентября в городе офлайн обеспечивают обучение детям 6 метрошкол, 3 противорадиационных укрытия и 1 подземная школа. В конце осени планируют достроить еще 3 подземные школы.