В метрошколе Харькова увеличилось количество учеников, но у классов есть один недостаток

В метрошколе, действующей в Харькове, увеличилось количество классов в рамках первой четверти обучения. Теперь классов не 60, а 65.

Об этом рассказал мэр Харькова Игорь Терехов. И уточнил, что на сегодняшний день в классах, обустроенных в метро, учатся 1187 учеников.

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В метрошколе Харькова увеличилось количество классов

Глава города отметил, что количество классов увеличили на 21%.

Есть еще желающие. Мы начинали, когда у нас было 60 классов, сейчас у нас есть 65 классов,

– уточнил Терехов.

И добавил, что в метро начнут обустройство еще 2 – 3 классов на станции "Академика Павлова".: Строительные работы стартуют в скором времени.

Мэр Харькова также рассказал о недостатке обучения в метро. Это сквозняки. Так что в классах планируют утеплить проходы дверей.

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Заметим, учащиеся в этой школе учатся на глубине 3 метров и в 2 смены.

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