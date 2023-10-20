В метрошколе Харькова увеличилось количество учеников, но у классов есть один недостаток
Источник:Суспильное
В метрошколе, действующей в Харькове, увеличилось количество классов в рамках первой четверти обучения. Теперь классов не 60, а 65.
Об этом рассказал мэр Харькова Игорь Терехов. И уточнил, что на сегодняшний день в классах, обустроенных в метро, учатся 1187 учеников.
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В метрошколе Харькова увеличилось количество классов
Глава города отметил, что количество классов увеличили на 21%.
Есть еще желающие. Мы начинали, когда у нас было 60 классов, сейчас у нас есть 65 классов,
– уточнил Терехов.
И добавил, что в метро начнут обустройство еще 2 – 3 классов на станции "Академика Павлова".: Строительные работы стартуют в скором времени.
Мэр Харькова также рассказал о недостатке обучения в метро. Это сквозняки. Так что в классах планируют утеплить проходы дверей.Понимаете, что школьное очное образование перестало давать ребенку базовые знания? Это не повод для паники. Чтобы почувствовать разницу в подходе к преподаванию и обеспечить ребенка лучшими учебными материалами, испытайте дистанционное обучение в школе "Оптима" или же обратитесь к репетиторам от Optima Academy.
Заметим, учащиеся в этой школе учатся на глубине 3 метров и в 2 смены.
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